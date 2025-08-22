ゴルフキャップ『NEW ERA(R)コラボ秋冬モデル』新発売

ブリヂストンスポーツ株式会社

ブリヂストンスポーツ株式会社は、1903年に米国で創業したキャップブランドNEW ERA(R)とのコラボ企画第五弾となるキャップ２モデルを9月10日に発売します。メーカー希望小売価格※1はいずれも7,480円（税込）です。

同商品は、いずれもNEW ERA(R)のオリジナル型「9THIRTY」をベースにしたウォッシュ加工の綿ツイルキャップで、正面は無地で、右サイドにBRIDGESTONE GOLFロゴ、後部にBマークを配置したシンプルなデザインなので、ゴルフだけでなくタウンユースにもおすすめです。また、当社オンラインショップ※2および、当社直営店※3でのみ発売するモデル（CP56NE）は、ツートンカラーの色違いデザインでラインアップしています。

※1 メーカー希望小売価格は参考価格であり、販売価格を拘束するものではありません。

※2 当社オンラインショップの詳細はこちらをご覧ください https://jp.golf.bridgestone/shop/

※3 当社直営店の詳細はこちらをご覧ください https://jp.golf.bridgestone/shop_school

【商品概要】