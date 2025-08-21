「退職金・企業年金制度の導入・移行支援サービス」の提供を開始／珊瑚プラットフォームズ

株式会社珊瑚プラットフォームズ

企業年金に関する課題解決を手がける株式会社珊瑚プラットフォームズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小熊賢）は、企業の退職金・企業年金制度改革に対するニーズの高まりに応えるため、「退職金・企業年金制度の導入・移行支援サービス」の提供を開始いたしました。

背景

近年のインフレの継続や少子高齢化の進行により、企業の人事部門はさまざまな課題に直面しています。その中でも退職金・企業年金制度の改革は、従業員の老後生活に直結する重要なテーマであり、モチベーション維持や人材定着に深く関わります。加えて、人材獲得競争が激化する中、福利厚生の充実は採用活動においても大きな要素となっています。

一方で、退職金・企業年金制度の導入・改定には高度な専門知識が求められます。しかし、多くの企業では専任人材の配置は難しく、業務多忙の中で制度改革が後回しになっているケースも少なくありません。

新サービスの概要

当社はこれまで、企業年金の専門人材紹介サービスを提供してまいりました。今回の新サービスでは、専門家のスキルやノウハウを、より利用しやすい形態・価格でご提供します。企業様と当社が業務委託契約を締結し、一定期間またはスポットで専門人材が制度改革を支援いたします。

◎「継続支援プラン」

- 専門家が一定期間にわたり、企業のご担当者様をサポート- 対応内容：現行制度の課題整理、改定案の策定、金融機関との調整、スケジュール策定、社内調整、当局申請 等- 制度導入・移行プロジェクト全体のリードやマネジメントも可能

【価格（基本プラン）】

◎「スポット支援プラン」

- 月額 20,000円～（税抜）- 月2回（各2時間程度）のミーティングを含む- 契約期間中はメール等でのご相談に随時対応- 成果物の作成はオプションにて対応（別途見積り）- 交通費等は実費精算- 必要なタイミングで、専門家が特定の業務を集中的にサポート- 提供例：・制度導入・移行ミーティングでの助言・社内説明資料の作成・就業規則改訂案の作成

【価格（基本プラン）】

今後の展望

- 時間単価 4,000円～（税抜）- 内容に応じて個別に見積り- 交通費等は実費精算

少子高齢化の進展に伴う老後不安は、日本社会全体にとって大きな課題です。公的年金と並び、企業の退職金・企業年金制度は、人々の生活を支える重要なインフラです。株式会社珊瑚プラットフォームズは、これらの制度整備を通じて、従業員の安心と企業の持続的成長を支援し、明るい経済・社会の未来に貢献してまいります。

【お問い合わせ】

退職金・企業年金制度の導入や移行をご検討の企業様は、以下よりお問い合わせください。

【会社概要】

- お問い合わせフォーム：https://sangoplatforms.com/#contact- Eメール：contact@sangoplatforms.com- TEL：03-5050-4795- 会社名：株式会社珊瑚プラットフォームズ- 設立：2024年7月4日- 資本金：8,000,000円- 代表者：代表取締役社長 小熊 賢- 事業内容：企業年金・資産運用の専門人材サービス／企業年金の導入・運営支援、コンサルティング／投資教育・金融教育サービス／その他年金関連サービス- 本社：〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ｖ 3階- 東京オフィス（有料職業紹介事業所）：〒107-0052 東京都港区赤坂2-21-4 天翔赤坂ANNEXビル 3階305-E- ホームページ：https://sangoplatforms.com