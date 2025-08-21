曜日占い│受け継がれる秘術【国家機密級の的中力】ミャンマー曜占術のコンテンツが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2025年8月21日（木）より、運営する『本格占い｜みのり』にて「ミャンマー曜占術│曜日占い」の提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆曜日占い│受け継がれる秘術【国家機密級の的中力】ミャンマー曜占術

URL:https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_ren/357/myanmar

ミャンマー曜占術│曜日占い

■提供内容のご紹介

曜日占い│この占いは一人でご覧ください。1000年以上前から受け継がれてきた曜日の秘術がついに解禁。本音・辿る運命・宿命の全てを暴き、国家規模で崇拝される曜占術を日本の曜日研究の権威が緊急公開。現代に受け継がれた古代叡智の真髄をその目でぜひお確かめください。

■監修者紹介

2002年から、私たちはミャンマーの占い文化に本格的に向き合い、長年にわたり研究と発信を続けている。定期的な勉強会や現地でのフィールドワーク、雑誌・書籍の出版、Webメディアでの情報発信など、占いにとどまらず、ミャンマーの暮らし・宗教・食文化に至るまで幅広く取り上げている。この研究会は、年齢も職業もバラバラな多彩なメンバーが集う、知的好奇心あふれる場。世代や背景を超えて、熱い議論や驚きの情報が飛び交う。

ミャンマーは、世界でも屈指の“占い大国”。その中でも特に注目されている「曜占術（ようせんじゅつ）」、この曜占術を軸に、古来のメソッドから現代的な占術まで、多角的に研究を進めている。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。