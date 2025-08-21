株式会社イマジナ、DXPOの専門セミナーで「チームビルディング再構築」の必要性を提言

株式会社イマジナ

株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区麹町3-5-2、代表取締役：関野吉記）は、2025年8月21日(木)、東京ビッグサイトで開催された日本最大規模のDX展示会「DXPO」にて専門セミナー登壇のご依頼をいただき、約200名の経営者や営業・マーケティング責任者に向けて「これからの組織の在り方」をテーマに講演しました。

世界で存在感を失った日本企業、その背景に「チームビルディングの欠如」

かつて日本企業は世界の時価総額ランキングで上位を占める存在でしたが、現在は一社もランクインしていません。代表の関野は、その背景のひとつに「チームビルディングを軽視してきたこと」があると指摘しました。

人類は身体的な強さではなく、仲間同士の協力によって生き延びてきました。その中でも特に日本人は、農業や高度経済成長の時代において「チームワーク」を強みに発展してきた民族といえます。しかし現代の組織は、「10人それぞれに“10をやれ”と命じた場合に、トータルでせいぜい90や100の成果にとどまる」という設計に陥りがちです。重要なのは、互いを活かし合い「120や150の成果」を生み出せる仕組みを追求することだと強調しました。

講演後の参加者の声

講演後、参加者からは次のような反響が寄せられました。

- 「チームビルディングのような本質的な課題が先延ばしになっていることに改めて気づかされた」- 「心理学的要素からマーケティングやブランディングを解説してもらい、腹落ちした。明日から活かしたい」

このように、表面的なテクニック論ではなく、組織の本質的な課題とその解決策に正面から向き合う内容が高く評価されました。

今後の展望

当社は、理念浸透や人材育成プログラムの提供を通じて、企業のチームビルディングを支援してまいります。今回の講演を契機に、同じ課題意識を持つ企業や団体との学び合いの機会をさらに広げ、「人と組織が共に成長する社会」の実現に取り組んでまいります。

