司法書士法人永田町事務所が「会社設立・法人化相談会」を開催、個人事業主・副業会社員の法人化ニーズに対応

司法書士法人永田町事務所

司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、著書『司法書士が全部教える「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』（ゴールドオンライン新書）の発売を記念し、「会社設立・法人化相談会（第二部）」を2025年9月にオンライン（Zoom）にて開催いたします。

副業解禁やフリーランスの増加に伴い、「いつ法人化すべきか」「会社設立の流れや必要書類は？」といったご相談が増えています。本相談会では、司法書士が参加者一人ひとりの状況に応じて、法人化のメリット・デメリットや実務上の注意点を解説します。

相談会概要

日時：2025年9月2日14:30～

形式：Zoomオンライン開催

対象：法人化を検討している個人事業主、副業会社員、これから起業を考えている方

内容：

・法人化のベストタイミング診断

・会社設立に必要な手続きと費用

・法人化による税務・信用面のメリット

申込方法：メールにて information@asanagi.co.jp まで

書籍情報

『司法書士が全部教える「一人一法人」時代の会社の作り方【基本編】』（ゴールドオンライン新書）

著者：加陽麻里布

形式：Kindle版・ペーパーバック（近日発売予定）

本書では、会社設立の基本事項や設立後に必要な手続きまでを網羅的に解説。副業を法人化したい人、資産管理を効率化したい人、起業を目指す人に向け、司法書士の視点から「一人一法人」時代に備える実践的な知識を提供しています。

Amazon書籍ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMHTH7WN

背景

著・加陽麻里布

近年、起業や副業の増加により、会社設立や法人化の相談が急増しています。

永田町事務所は商業登記を専門とする司法書士事務所として、これまで数多くの法人設立をサポートしてきました。本相談会を通じ、法人化を検討している個人や副業会社員が安心して第一歩を踏み出せるよう支援します。

司法書士法人永田町事務所について

司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。

制度改正や最新の実務に対応し、企業経営者や個人のニーズに迅速かつ正確に応えています。

所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階

代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）

業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、起業・相続支援

ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

司法書士法人永田町事務所

担当：加陽 麻里布

TEL：03-6659-2314

Email：information@asanagi.co.jp

問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/

