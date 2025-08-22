東京ディズニーリゾート(R)「ディズニー・ハロウィーン」直前、注目ポイントや仮装のコツなど、楽しみ方を徹底紹介。パークチケット＆グッズ大プレゼント付き！ 月刊『ディズニーファン』10月号8月25日発売

株式会社講談社

(C) Disney

今年もいよいよ「ディズニー・ハロウィーン」の季節が近づいてきました。月刊『ディズニーファン』10月号では、イベントの魅力をたっぷり詰め込んだ特集をお届けします。スペシャルイベントの最新情報、仮装のコツやプチ仮装の楽しみ方など、秋のパークを満喫するためのヒントが満載です！

東京ディズニーランド(R)では「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン“Into the Frenzy”」、東京ディズニーシー(R)では「ディズニー・ハロウィーン・グリーティング」など、今年も見逃せないエンターテイメントが盛りだくさん！ スペシャルメニューやグッズ情報もたっぷりご紹介します。

(C) Disney(C) Disney(C) Disney

対象期間にパークで全身ハロウィーン仮装を楽しむコツを達人に取材！ 期間外でもプチ仮装を楽しむポイントも、グッズと合わせてご紹介します。月刊『ディズニーファン』恒例のハロウィーン仮装フォトコンテストも開催！

(C) Disney (C) Disney/Pixar

東京ディズニーシー(R)でスタートした新しいショー「ドリームス・テイク・フライト」の魅力を徹底解説！ ハンガーステージで繰り広げられる夢と希望の物語を、撮り下ろし写真でたっぷりお届けします。

(C) Disney

そして東京ディズニーリゾート(R)で9月15日まで開催中のスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」ではMrs.GREEN APPLEとのコラボレーションが実現！ スペシャルコラボ楽曲「Carrying Happiness（Tokyo Disney Resort Version）」に込められた想いやコラボレーション秘話を、ウォルト・ディズニー・イマジニアリング プロデューサーに聞きました。

(C) Disney

20周年を迎えた香港ディズニーランド・リゾートからは、「最高にマジカルなパーティー」を現地取材レポート！ これまでにないディズニー体験が楽しめる特別なアニバーサリーイベントの見どころを詳しく紹介します。

(C) Disney

引き続き月刊『ディズニーファン』創刊35周年記念企画も盛りだくさん！ 東京ディズニーリゾートのパークチケットが抽選で20組40名に当たるほか、「ディズニー・ハロウィーン」のスペシャルグッズをプレゼント！

(C) Disney

さらに、月刊『ディズニーファン』創刊35周年とディズニーアンバサダーホテル25周年を記念して、ディズニーアンバサダーホテルのすてきな衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスの、編集部オリジナルポストカードが４枚付いています！

(C) Disney

そのほかにも注目企画が目白押し！ ディズニーとの提携30周年を迎えた劇団四季のディズニーミュージカル『アラジン』舞台裏を特別にレポート。９月から始まる「ディズニー・オン・クラシック ～まほうの夜の音楽会 2025」の出演ヴォーカリストのコメントや、「ディズニー・オン・アイス 2025」東京公演のレポートなど、ライブエンターテイメント情報もチェック！

中間淳太さんの隔号連載「キャストさんのことを知りたい！会いたい！」は「シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ」を訪問。Snow Man 宮舘涼太さんが登場する「Disney FAN, ME TOO!」も必見です！

長年ご愛読いただいている皆さんも、初めて手に取る方も、どのページの中にもディズニーの魔法が詰まった月刊『ディズニーファン』10月号をぜひお楽しみください！

●講談社は東京ディズニーランド(R)/東京ディズニーシー(R)のオフィシャルスポンサーです。

『ディズニーファン』2025年10月号

全国書店・WEB書店にて8月25日発売

定価：1,200円（税込）／講談社

公式HP：http://disneyfan.kodansha.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/dfan_mag_official/