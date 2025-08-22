アドテック東京2025 基調講演にCriteoのCTOが登壇 / AIとエージェントが拓く次世代コマースの最前線

コムエクスポジアム・ジャパン株式会社

マーケティングの国際カンファレンスを多数企画・実施しているComexposium Japan（コムエクスポジアム・ジャパン）株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：古市優子）は、広告・マーケティング業界を俯瞰でき、17回目を迎える伝統ある国際カンファレンス「ad:tech tokyo（以下、アドテック東京／10月22日～24日 於：東京ミッドダウン＆ザ・リッツ・カールトン）」の基調講演（キーノート）に、フランスに本社を置くコマースマーケティングのグローバルテクノロジー企業、Criteo (クリテオ) の最高テクノロジー責任者（CTO）である Diarmuid Gill（ディアミド・ギル）氏の登壇が決定したことを発表します。

基調講演の参加には「ビジターパス」が必要です。ビジターパスで基調講演、エグジビションステージへの参加、展示会場への入場が可能です。

ビジターパス、カンファレンスパスの申込⇒https://register.adtech-tokyo.com/?act=Form&event_id=58(https://register.adtech-tokyo.com/?act=Form&event_id=58)

◆基調講演の概要

10月23日(木) 11:40～12:20

エージェンティック・コマースが導く、新しい購買体験とは？

AIの進化によって、私たちの「買い物」のあり方が大きく変わろうとしています。商品を見つける、比較する、購入する--そんな日常の行動のひとつひとつに、AIが深く関わる時代が目前に迫っています。リアルタイムのデータに基づいたレコメンデーションや、複数チャネルを横断する自動化された広告運用など、AIによる変革はすでに始まっています。こうした変化は、マーケターや小売企業、メディアにとって大きなチャンスであると同時に、今こそ動き出すべき重要なタイミングでもあります。本セッションでは、AIアシスタントやエージェントがどのようにコマースを変えているのか、そして、企業がこれから取るべき次の一手とは何かを、Criteo CTOの視点からお話しします。テクノロジーと顧客体験が融合する未来に、ぜひご注目ください。

セッションの詳細：https://adtech-tokyo.com/ja/program/session.html?num=Keynote-3_year2025

スピーカー

Diarmuid Gill（ディアミド・ギル）

Criteo

最高テクノロジー責任者（CTO）

CTO を務める Diarmuid は、2014年に Criteo に入社しました。欧州と米国の R&D チームを統括しながら、AI 駆動のハイパフォーマンスな広告を大規模に展開するという同チームのミッションを遂行しています。アイルランドのキャバン出身の Diarmuid は、1994年にダブリンシティ大学で電子工学の優等学位を取得し、2014年には同大学の MBA を最優秀成績で取得しています。Criteo入社前には、General Electric、IONA Software、ICL Fujitsu、AOL に在籍していました。

- Criteoについて

Criteoは、ブランド、広告代理店、小売業者、メディアオーナーのコマースエコシステムをつなぐグローバルプラットフォームです。AIを活用したCriteoの広告プラットフォームは、年間1兆ドルを超えるコマース売上高のデータを分析し、消費者とのつながりの強化、そして新たな商品やサービスの発見や高度にパーソナライズされた体験を実現します。世界中の小売からデジタルコマースまで、数千ものクライアントとパートナーシップを擁するCriteoは、企業がパフォーマンスと成長を促進するために必要なテクノロジー、ツール、インサイトを提供しています。

ad:tech tokyo 2025 開催概要

開催日：2025 年 10 月 22 日 (水) - 24 日 (金)

場 所：東京ミッドタウン＆ザ・リッツ・カールトン東京 および後日アーカイブ配信

総参加者：約1万5,000人（2024年実績）

公式サイト：http://adtech-tokyo.com/ja/

参加パスの申込：https://adtech-tokyo.com/ja/for_visitors/

Comexposiumについて

Comexposiumは、世界で170を超えるB2C/B2Bイベントをプロデュースしています。食品、農業、ファッション、建設、ハイテクなど様々な分野をカバーしており、世界30か国で300万人以上の来場者を記録しています。Comexposium Japanは、2009年に「ad:tech」を日本初上陸させ、「ad:tech tokyo」として17年の実績。そのほか、日本における宿泊型マーケティングカンファレンスの草分けである「iMedia Brand Summit」も実施。日本のマーケターが世界で戦うために必要となる知識・情報・ネットワークが得られる場を設けています。

ウェブサイト：https://www.comexposium.com/