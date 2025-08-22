アンケート回収率100％！1,300名の声を可視化し多店舗展開と業務効率化を実現するクロワッサン活用術

株式会社on the bakery

マーケティング支援と独自のSaaSを開発・提供する株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：井戸 裕哉）。

今回、クロワッサンの活用についてお話をお伺いしたのは、多くの店舗で料金の低価格化を実現した『カラオケBanBan』を展開する株式会社 シン・コーポレーションの営業企画部の今村様、高橋様です。

導入の目的

カラオケBanBanでは、M&Aや店舗譲渡を活用したスピード感ある出店戦略を強みにしています。2025年5月には、別ブランド「時遊館」23店舗を一斉にリブランディング。従来は物理的なガラポンによる販促施策を用いていましたが、複数店舗同時のリニューアルには運営負荷・コスト面で限界を感じていました。そこで、オンラインでの販促が可能な「クロワッサン」を導入。直感的な操作性と低コスト、そしてオペレーションの簡素化が大きな魅力でした。

- 店舗スタッフのオペレーション負担を軽減- 大規模出店に伴う販促コストの削減- アンケートによる認知経路の可視化- 本部主導でのプロモーション統制強化- 顧客体験の質向上と再来店の促進

23店舗同時リニューアルにあたり、従来のガラポン施策では、物理的な運用負荷や景品管理コストが増大し、実施が現実的ではありませんでした。また、アンケートによる来店経路の把握も困難で、施策の効果測定ができないという課題も存在していました。これらを解決するため、オンラインでの一元管理が可能な「クロワッサン」を導入し、現場負担の削減とデータ取得の両立を目指しました。

導入の成果

- アンケート回答率100％を実現- 約1,500件のガチャ施策を1週間で消化- 景品管理・集計の省力化に成功- 各店舗での運用負担を大幅軽減- 顧客体験の向上と話題化

「時遊館」では、約1,500件のオンラインガチャが1週間で完了。渋谷店舗では1,300件のアンケート付きガチャを実施し、回答率は驚異の100％を記録。物理的景品の在庫管理やスタッフ育成が不要になり、販促の効率が劇的に向上しました。加えて、どの媒体が来店に寄与しているかなどの定量データも取得可能になり、今後の販促戦略に活用できるデータ基盤が整いました。

今後の展望

今後はクロワッサンをさらに幅広いシーンで活用し、開店時の販促だけでなくSNS施策と連動したキャンペーンにも応用していく予定です。オンラインガチャを活用することで、デジタル上での体験価値を高めながら認知拡大を図り、新規顧客獲得をより効果的に進めていきたいと考えています。現在はSNSキャンペーンの企画も進行中で、クロワッサンと連動させることで、ユーザー参加型の体験型コンテンツを強化しています。

将来的にはさらに多店舗展開を見据え、どの店舗でも高水準の顧客体験が提供できるよう、販促オペレーションの最適化・標準化を進めていきます。ツールとしての柔軟性と手厚いサポートにより、サービス業全般への展開可能性も高く、業界全体のデジタル化支援にも期待しています。

クロワッサンについて

「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

