懐かしのOVAがついに見放題初解禁『ぷッつんメイクＬＯＶＥ』本日より、AnimeFestaで独占配信開始！
株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」は、2025年8月22日（金）より、1987年制作のオリジナルビデオアニメ（OVA）『ぷッつんメイクLOVE』の独占配信を本日から開始しました。
本作は、1980年代の学園青春コメディとして、現代とは異なる時代背景やユーモア溢れるギャグ描写、実力派のキャスト陣による（富沢美智恵／川村万梨阿／鈴木富子／難波圭一）熱演が魅力の作品となっております。
■配信概要
・タイトル：ぷッつんメイクＬＯＶＥ
・作品ページ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1812
作品情報
■スタッフ
原作：雨宮淳〈(株)スコラ「スコラ」連載〉
監督：岡崎稔
脚本：あまのわたる
キャラクターデザイン・作画監督：梶島正樹
企画：高橋克章、吉田達、斎藤佳雄
■キャスト
萩原さおり：富沢美智恵
清水麻奈美：川村万梨阿
小林由希：鈴木富子
坂崎勇司：難波圭一
(C)雨宮淳／東映ビデオ
AnimeFesta（アニメフェスタ）
AnimeFestaは月額登録制の見放題動画配信サービスです。
AnimeFestaオリジナル作品、通称”僧侶枠”のオンエア版やTV放送では見ることのできないプレミアム版の視聴が可能です。また、AnimeFestaでは、新作アニメや規制解除版アニメの配信にも力をいれ、お客様に魅力的なコンテンツをお届けしていきます。
名 称：AnimeFesta（アニメフェスタ）
開 始：2021年5月10日（月）
配 信：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。
ＵＲＬ：https://animefesta.iowl.jp/entry
AnimeFesta公式SNS
X：@AnimeFesta_info
Instagram：https://www.instagram.com/animefesta_info/
TikTok：https://www.tiktok.com/@animefesta_info
株式会社ウェイブ
ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック製作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの製作・放送や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手し、日々挑戦を続けています。
所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F
設 立：2010年4月9日
資本金：73,000,000円
代表者：代表取締役 関口航太
ＵＲＬ：https://wwwave.jp/