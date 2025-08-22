【iOS 26/Android 16対応】LINE復元専用ツール「ChatsBack for LINE」V3.0.0登場！新UIでさらに使いやすく

Shenzhen iMyFone Technology Co., Ltd.

世界中で200以上の権威あるメディアに推奨されているソフトウェア開発会社iMyFoneは、令和7年8月22日（金）より、最高のLINE復元ソフト「ChatsBack for LINE」の最新バージョンを正式リリースいたしました。本ソフトは、iCloud / iTunes / Googleドライブから消えたLINEデータをプレビューしながら選択的に復元できるだけでなく、バックアップがなくてもデータ復元が可能です。

最新バージョンでは、UIを全面的に刷新し、より直感的で便利に操作できる設計に進化しました。さらに、最新のiOS 26とAndroid 26に完全対応します。加えて、待望のモバイル版も登場し、Androidスマートフォン単体でも利用可能になりました。

ChatsBack for LINEの詳細情報：https://qrcd.org/96GU(https://qrcd.org/96GU)

ChatsBack for LINEの文字版ガイド：https://jp.imyfone.com/line-recovery/guide/(https://jp.imyfone.com/line-recovery/guide/)

ChatsBack for LINEの動画版ガイド：https://jp.imyfone.com/line-recovery/video-tutorial/(https://jp.imyfone.com/line-recovery/video-tutorial/)

▼ ChatsBack for LINEについて紹介

iMyFone ChatsBack for LINEは、消えたLINEデータを高精度で復元できる専門ツールです。バックアップがなくても直接iOS・Androidデバイスから復元可能で、iTunes/iCloud/GoogleドライブのバックアップからもLINEデータのみを抽出して復元できます。復元前に無料でプレビューできるため、必要なデータだけを選択可能です。さらに、トーク履歴・写真・動画・ファイルなど10種類以上のLINEデータに対応し、HTML・PDF・Excel・CSV形式でPCへ保存することもできます。スマートで安心なデータ復元を実現する最先端のLINE専用ソフトです。

▼ ChatsBack for LINE更新情報

詳細を見る :https://qrcd.org/96GU★ 最新のiOS 26/Android 16をサポート

最新バージョンは、iOS 26やAndroid 16をはじめ、ほぼすべての主要システムに対応しています。

★ Android版ソフトは登場

新たにAndroid版をリリースし、スマートフォンから直接利用できるように進化しました。利便性がさらに向上しています。

（ChatsBack for LINEの対応OS）★ UI刷新で、はじめての方でも迷わず利用可能

ChatsBack for LINE最新バージョンはUIを刷新し、欲しい機能をすぐに見つけられる直感的な設計に進化しました。操作手順もわかりやすく、初心者でも安心して使えます。

★ ツールキットを追加

さらに最新バージョンでは「ツールキット」を新搭載しました。スマホやPCに関する多様なトラブルを解決できる便利な機能をまとめました。WhatsAppのバックアップ・転送・復元をはじめ、クラウドバックアップ、Androidデータ復元、iPhoneデータ転送、メディアファイル転送など、実用的な機能が大幅に拡充されています。

▼ ChatsBack for LINE主な機能一覧

（ChatsBack for LINEツールキットの対応機能一覧）今すぐ入手 :https://orderapi.imyfone.com/cart/adds?ids=6013977,6006546,6013756,6006534,6013107,6013110,6013108,6008662&qtys=1,1,1,1,1,1,1,1¤cy=JPY&couponset=gjMzMTN4QjM&custom=com_jp&?site_initializing=jp.imyfone.com★ iPhone/Androidから誤削除した・紛失した・消えたLINEデータを復元ーバックアップなしでも

iMyFone ChatsBack for LINEは、バックアップがなくても安心してLINEデータを復元できる専門ツールです。デバイスの内部ストレージから直接データを復元可能で、トーク履歴やメディアファイルも簡単に取り戻せます。最新のiOSやAndroidを含む幅広いデバイスに対応しており、安心・安全に利用できるLINE専用復元ソフトです。

【必見！】LINEで保存期間が過ぎた動画・写真を復元する方法⇓

https://jp.imyfone.com/line-data-recovery/how-to-restore-expired-line-files/(https://jp.imyfone.com/line-data-recovery/how-to-restore-expired-line-files/)

LINEトーク履歴をPCから復元する方法⇓

https://jp.imyfone.com/line-data-recovery/how-to-restore-line-talk-history-from-pc/

★ iCloud/iTunes/Googleドライブを無料でプレビューしてからLINEデータを選択的に復元

iMyFone ChatsBack for LINEを利用すれば、iPhone/iPadやAndroidデバイスのバックアップから、必要なLINEデータだけを選んで簡単に復元できます。大切なメッセージや写真、動画、音声ファイルを誤って削除しても、安心して取り戻せる心強い復元ツールです。

【初心者向け】iCloudでLINEトーク履歴を復元する方法！復元できない場合の対処法も⇓

https://jp.imyfone.com/ios-data-recovery/recover-line-data-from-icloud-backup-to-iphone/(https://jp.imyfone.com/ios-data-recovery/recover-line-data-from-icloud-backup-to-iphone/)

【検証済み】iTunesバックアップからLINEトーク履歴を復元する方法を紹介⇓

https://jp.imyfone.com/line-tips/how-to-restore-line-chat-history-from-itunes-backup/(https://jp.imyfone.com/line-tips/how-to-restore-line-chat-history-from-itunes-backup/)

プロなソフトでGoogleドライブを確認しながらLINEデータのみを復元⇓

https://jp.imyfone.com/line-data-recovery/restore-line-talk-from-google-drive-to-iphone/#tip2.4(https://jp.imyfone.com/line-data-recovery/restore-line-talk-from-google-drive-to-iphone/#tip2.4)

無料体験 :https://qrcd.org/96GU

ChatsBack for LINE 優れたポイントまとめ：

▶ バックアップなしでも消えたLINEデータを復元できる

▶ iCloud/iTunes/Googleドライブを無料でプレビュー

▶ iCloud/iTunes/GoogleドライブからLINEデータを選択的に復元

▶ アンインストールせずにLINEデータを復元

▶ 10種類以上のLINEデータをサポート

▶ HTML / PDF / Excel / CSVファイルとしてPCまで保存＆バックアップ

▶ 自宅で操作、データの漏洩などの心配がない

▼ ChatsBack for LINEについてのユーザーレビュー

▼ ChatsBack for LINEの動画ガイド

レビューをもっと見る＞＞ :https://jp.imyfone.com/line-recovery/reviews/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BJ5aRUVpHr0 ]ChatsBack for LINE入手 :https://jp.imyfone.com/line-recovery/purchase/

【値引きクーポン付き】ChatsBack for LINE 安全性と使い方、口コミなど情報まとめ

https://jp.imyfone.com/line-data-recovery/is-chatsback-for-line-free/(https://jp.imyfone.com/line-data-recovery/is-chatsback-for-line-free/)

◇iMyFoneについて

現在100カ国以上、200万人以上のユーザーにご愛用されているiMyFoneは2015年に設立し、日々、直面する複雑な問題をスペシャリストたちがチーム一丸で取り組んでいます。ユーザーの日常生活にあった差別化するニーズをITの力で解決できるソフトウェアを開発しています。

◇お問い合わせ

アイマイフォンテクノロジー

お問い合わせ先：https://jp.imyfone.com/support/

ホームページ：https://jp.imyfone.com/

Twitter: https://twitter.com/iMyFone_JP

YouTube: https://www.youtube.com/@iMyFoneJapan