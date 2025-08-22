AironWorks、StartX × JETROのアクセラプログラムに採択

AironWorks株式会社

AIサイバーセキュリティプラットフォームを提供するAironWorks株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：寺田 彼日、以下「AironWorks」)は、日本貿易振興機構（以下「JETRO」）とStartXが提携して実施する「Global Startup Acceleration Program（GSAP）」のAIコースに採択されたことをお知らせいたします。

◾GSAP（Global Startup Acceleration Program）について

GSAPは、日本のスタートアップ企業の海外展開を支援するために、2020年に内閣府・経済産業省（METI）の支援の下で開始されたプログラムです。

これまでに累計500社以上のスタートアップを支援し、北米やアジアでの資金調達、販路開拓、現地法人設立、大手企業との事業提携など、グローバル展開を目指す企業の基盤づくりに活用されています。

◾AIコース by StartXについて

今回AironWorksが採択されたのは、JETROとスタンフォード大学発のアクセラレーター「StartX」が提携して実施するAIコースです。

StartXは、シリコンバレーを拠点とする2,500社以上のスタンフォード起業家のための主要なスタートアップコミュニティ、アクセラレーター、フェローシッププログラムです。米国の既存プログラムには年間300件以上の応募があり、その採択率は10％以下と非常に競争率が高いことでも知られています。

本AIコースは、日本のスタートアップ向けに特別に設計されたプログラムで、AIに焦点を当てた厳選された日本のスタートアップに、12週間にわたりリソースとサポートを提供することに重点を置いています。

日本全国から選ばれた15社のスタートアップが採択されており、AironWorksもその一社として参加します。

◾採択の背景と今後の展望

AironWorksは、AI技術を活用した実践的なサイバーセキュリティ訓練・教育プラットフォームを提供し、企業の人的リスク低減を支援しています。国内外の大手企業、金融機関などへの導入実績を持ち、近年はグローバル市場展開を本格化させています。

今回の採択を通じ、米国市場における事業機会の拡大、戦略的パートナーシップ構築、海外投資家との連携を強化し、世界的なサイバー脅威への対応力向上に貢献します。

◾AironWorksについて

AironWorksサービス概要

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rPVINe4fpmA ]

AironWorksは世界トップレベルのホワイトハッカー、エンジニア集団が開発するAIサイバーセキュリティプラットフォームです。

近年増加するスピアフィッシング、標的型攻撃、ビジネスメール詐欺、ランサムウェアなど人的な脆弱性を狙ったサイバー脅威に対抗すべく、ハッカー視点で開発したAIによって、高度な訓練と教育、メールの多層防御、脅威インテリジェンスを統合したプラットフォームで、企業のセキュリティレベル向上に貢献します。

AironWorks会社概要

AironWorksは "Enhancing Teams with AI" をMissionに、グローバルなR&D拠点で開発するAIサイバーセキュリティプラットフォームを通じて、働く人々・チームをエンパワーメントして、よりよい社会の実現に貢献します。

・会社名：AironWorks株式会社

・代表者：寺田 彼日

・所在地：東京都港区虎ノ門1-10-5

・創 業：2021年8月

・事 業：サイバーセキュリティサービスの企画、設計、開発、構築、管理、保守、運営、販売、教育及びコンサルティング