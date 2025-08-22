「Lenovo Platinum 360」パートナーに認定

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、この度、Lenovoのグローバルパートナープログラムにおける最高位である「Lenovo Platinum 360」パートナーに認定されたことをお知らせいたします。

今回の昇格は、株式会社アスクが長年にわたりLenovo製品・ソリューションの提供において培ってきた豊富な実績と高い技術力、そしてお客様への貢献が総合的に評価されたものです。

Lenovo Platinum 360パートナー認定の意義

「Lenovo Platinum 360」は、Lenovoが定めるパートナープログラムの最高位に位置付けられ、AI/DX推進に不可欠なハイエンドサーバー、ストレージ、ワークステーション、PCデバイスなど、Lenovoの多岐に渡るポートフォリオ全体において、お客様に最適なソリューションを提供できる高い能力と実績を持つパートナー企業にのみ授与されます。

この昇格により、株式会社アスクはLenovoとの連携をさらに強化し、以下のようなメリットをお客様にご提供できるようになります。

- 最新技術へのアクセス強化：Lenovoの革新的な技術や最新製品の情報への優先的アクセスによる、より効果的なお客様の経営課題や業務上の問題解決への貢献- 専門家によるサポート体制の拡充：Lenovoから提供される充実した技術支援と研修プログラムの活用による、顧客への提案品質、システム構築能力、アフターサポート力のより一層の強化- 特別プログラム・優待の活用：より競争力のある価格体系の提供に加え、お客様との共同プロモーション機会の創出今後の展望

生成AIやハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）の導入が加速する現在、企業はより高性能なインフラと包括的なソリューションを必要としています。株式会社アスクは、この度のLenovo Platinum 360 パートナー認定を契機として、Lenovoの幅広い製品ラインナップと、当社が強みとするNVIDIA GPUを核としたPCコンポーネント流通事業、さらにキッティングやシステムインテグレーションなどの環境構築支援サービスを融合させることにより、従来のハードウェア供給者の枠を超え、お客様のビジネス成長に欠かせない戦略的テクノロジーパートナーとして、AI/DX推進をより強力にサポートしてまいります。

株式会社アスクは、今後もLenovoとの戦略的パートナーシップを基盤として、お客様の事業発展を支える最良のソリューションを提供し続け、お客様の期待を上回る価値創造を通じて、社会全体の発展に寄与する企業を目指してまいります。

製品の詳細について

Lenovo 製品ページ： https://www.ask-corp.jp/products/lenovo/

＜レノボについて＞

レノボ（HKSE：992／ADR：LNVGY）は、売上高620億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の217位にランクされています。世界中で7万7000人の従業員を抱え、180市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、世界最大のPCメーカーとしての成功を収めるだけでなく、サーバー、ストレージ、モバイル、ソリューション、サービスといった「New IT」技術（クライアント、エッジ、クラウド、ネットワーク、インテリジェンス）の発展を促進する新たな成長分野へも進出しています。世界を変革するテクノロジーを提供することで世界中のあらゆる場所のすべての人にとって、より包括的で信頼できるデジタル化社会を創出します。

URL： https://www.lenovo.com/jp/ja/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：大竹 諭

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/