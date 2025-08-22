UPCX、ペイクル及びNTT Digital、次世代分散型決済システムの社会実装に向けて基本合意書を締結

UPCX-Platforms Pte. Ltd.

UPCX-Platforms Pte. Ltd.（以下、UPCX）、株式会社ペイクル（以下、ペイクル）及び株式会社NTT Digital（以下、NTT Digital）の三者は、ブロックチェーンをはじめとする先端技術に関する共同研究及び協業の推進などについて基本合意書を締結しました。

■背景と目的

ブロックチェーン技術の進化は加速しており、従来の中央集権型決済システムに対する代替技術として、より透明性の高い新しい金融インフラとなる可能性が注目されています。

この度三者は連携し、UPCXブロックチェーンを基盤とした共同研究及び技術開発の推進、UPCXブロックチェーンの日本国内における対外的な認知度向上などに取り組み、分散型技術を活用した持続可能な金融・経済基盤の構築に貢献していくことに合意しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136407/table/7_1_982513fe9fd5441540c3c4f6beed3a59.jpg?v=202508220956 ]

■今後の展開

本連携を通じて、UPCX、ペイクル及びNTT Digitalがそれぞれのネットワークを活用することで、UPCXエコシステム上で展開されるアプリケーション層の構築・社会実装を担う事業者の発掘・関係構築を推進して参ります。

■企業情報

【UPCX-Platforms Pte. Ltd.】

所在地：8 MARINA BOULEVARD #11-01/02, MARINA BAY FINANCIAL CENTRE, SINGAPORE

企業公式サイト：https://upcx.io/

UPCX-Platforms Pte. Ltd.は、高速ブロックチェーン技術を活用したオープンソースのペイメントシステム「UPCX」を開発しています。ミッションは、日々進化する社会のニーズに応える決済システムを提供し、決済をもっと楽しく、もっとエキサイティングなものにしていくことです。

【株式会社ペイクル】

所在地：福岡市中央区天神1-10-20天神ビジネスセンター15F

企業公式サイト：https://www.paycle.com/

株式会社ペイクルは、「ブロックチェーン」「フィンテック」「AI」「量子コンピューター耐性暗号アルゴリズム」の分野で研究開発を行い、多くの知見を有しています。2018年の創業以来、テクノロジーを駆使しより良い未来を創造することをミッションとしています。

【株式会社NTT Digital】

所在地：東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー10階

企業公式サイト：https://nttdigital.io

NTTドコモ・グローバルグループの一員である株式会社NTT Digitalは最先端のデジタル技術の社会実装に向け、個人や企業がブロックチェーン技術などを容易かつ安全に利用できる環境づくりをweb3イネーブラーとしてグローバルに推進してまいります。

※ 本プレスリリースに記載の連携事項等は、現時点における予測であり、今後変更される可能性があります。

※ 本リリースは、投資・取引の勧誘を目的とするものではありません。