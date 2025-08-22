アドビ、Adobe Expressと映画『８番出口』のコラボレーションで「異変」をテーマにコンテンツ制作チャレンジを開催

アドビ株式会社

【2025年8月22日】

アドビ株式会社（本社：東京都品川区、社長：マニンダー ソーニー、以下アドビ）は、Adobe Expressと映画『８番出口』（配給：東宝株式会社）のコラボレーションによる、「Adobe Expressで８番出口」チャレンジを8月22日（金）から9月19日（金）まで期間限定で開催します。

本チャレンジ企画では、社会現象となった“異変”探し無限ループゲームを実写化した、8月29日（金）公開の映画『８番出口』の公式素材を活用しながら、映画のキーワードでもある「異変」をテーマにオリジナルの告知画像や動画の制作に挑戦いただくことができます。公式素材は、無料から利用できるコンテンツ制作アプリ「Adobe Express」上で期間限定で公開され、アドビアカウントをお持ちの方はどなたでもご参加いただけます。

Adobe ExpressはAdobe PhotoshopやAdobe Illustratorなど他ファイルとの連携も可能なため、クリエイターは様々な要素を組み合わせてオリジナルのコンテンツ制作を楽しむことができます。またAdobe Expressはデザイン初心者でも直感的に操作が可能なため、素材にアニメーションで動きを追加したり、メディアから効果音などのオーディオを追加するといったことも簡単にできます。

ぜひ、あなたの感性で「異変」を表現し、映画『８番出口』のオリジナル告知画像や動画の制作にチャレンジしてみませんか。制作した作品をSNSに投稿する際は、ハッシュタグ（ #映画８番出口、 #AdobeExpressで８番出口 ）をご活用ください。

■「Adobe Expressで８番出口」チャレンジ概要

●開催期間

2025年8月22日（金）14:00～9月19日（金）23:59

●作成方法

Adobe Expressにログインした状態で、下記URLより限定アセットを開いてください。

アセットはこちら

https://new.express.adobe.com/publishedV2/urn:aaid:sc:AP:22d7cf86-f8b3-4349-bebd-3aadfb9c4661?promoid=Y69SGM5H&mv=other(https://new.express.adobe.com/publishedV2/urn:aaid:sc:AP:22d7cf86-f8b3-4349-bebd-3aadfb9c4661?promoid=Y69SGM5H&mv=other)

アセット内に、注意事項がございますので、必ずご確認のうえ制作いただきますようお願いいたします。

制作いただくテーマは「異変」です。アセット内の素材のほか、Adobe PhotoshopやAdobe Illustratorなど、Adobe Creative Cloudで制作したご自身の作品（イラストや画像、アニメーションなど）を組み合わせていただくことも可能です。

Adobe Expressの様々な機能を使用して、オリジナルの告知画像や動画を制作してください。

制作する際は、下記のタイトルと映画公開日(太字)を必ず記載ください。

・タイトル：『８番出口』

・映画公開日：８月２９日(金)公開

※タイトルの「８」は全角です。ロゴデータを使用する場合はそのままご利用ください。（アニメーションをつけることは可能です）

※公開日は英語表記「8.29 FRI」での記載も可能です。

また、8/29(金)の公開日以降は「公開中」の記載も可能です。

アセットP1に記載されているコピーライトは記載及び配置を厳守してください。

”2025”と”映画”の間は半角スペースとなります。

また、作品をSNSに投稿する際は、以下のハッシュタグをご活用ください。

#映画８番出口

#AdobeExpressで８番出口

●注意事項

・キャンバスサイズの指定はありません。お好みのサイズに変更可能です。

・本施策で提供する素材（画像・ロゴ等）は、本施策の目的以外でのご使用や、再配布・改変・転載等の二次使用を一切禁止いたします。

無断での二次使用が判明した場合は、法的措置を取る場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・写真素材を使用する場合は、ご自身で撮影されたもの、もしくはライセンスを取得した素材をご使用ください。（Adobe Express内の素材は使用可能です）

・他者の権利に抵触する表現、酒、タバコ、入れ墨、暴力、犯罪を想起させる表現や過度に性的な表現、そのほか映画作品及びブランドイメージにそぐわない表現、公序良俗に反する表現や他者に不快な思いをさせる可能性のある表現などは禁止です。

■映画『８番出口』について

全世界で大ヒット中の【異変】探し無限ループゲーム『8番出口』実写映画化！

地下鉄の改札を出て白い地下通路を歩いていく。天井には【出口８】の看板。

しかしいつまでも出口に辿り着くことができない。

何度もすれ違う同じ男に違和感を抱き、やがて自分が同じ通路を繰り返し歩いていることに気付く。

そして壁に掲示されている、謎めいた【ご案内】を見つける。

通路のどこかに【異変】があれば引き返し、なければそのまま前に進む。

【1番出口】【2番出口】【3番出口】……正しければ【８番出口】に近づき、見落とすと【0番出口】に戻る。

次々と現れる不可解な異変を見つけ、絶望的にループする無限回廊から抜け出すことができるのか？

二宮和也が主演を務め、第78回カンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門へ選出された。

映画『８番出口』---それは無限ループに迷い込む、95分間の劇場サバイバル体験。

＜作品概要＞

タイトル：８番出口

原作：KOTAKE CREATE「８番出口」

配給： 東宝

監督： 川村元気

脚本： 平瀬謙太朗、川村元気

音楽： Yasutaka Nakata (CAPSULE)、網守将平

キャスト： 二宮和也、河内大和、浅沼成、花瀬琴音、小松菜奈

脚本協力： 二宮和也

公開日： 8月29日（金）

公式サイト： exit8-movie.toho.co.jp/(https://exit8-movie.toho.co.jp/)

(C)2025 映画「８番出口」製作委員会

■Adobe Expressについて

Adobe Express（https://www.adobe.com/jp/express/ (https://www.adobe.com/jp/express/)）は、誰でもかんたんに魅力的なSNSコンテンツ、チラシ、動画などを作成できる、無料から使えるコンテンツ制作アプリです。最新バージョンのAdobe Expressには生成AIであるAdobe Fireflyの機能が搭載されており、商業利用として安心なコンテンツを生成するよう設計されています。

