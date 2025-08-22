MagSafe対応USB 40Gbps(USB4)ポータブルSSD NX-P4MGシリーズ発売のおしらせ

Nextorage株式会社

Nextorage株式会社(ネクストレージ株式会社、代表取締役：本多 克行、神奈川県川崎市)は、MagSafeに対応したUSB 40 GbpsのポータブルSSD「NX-P4MGシリーズ」を2025年8月25日より発売することをお知らせいたします。

今回発売するNX-P4MGシリーズは、iPhoneでの動画撮影に便利なMagSafe対応の小型ポータブルSSDです。インターフェースにUSB 40Gbps[1]を採用し、データのバックアップや編集機器へのデータ転送時間を短縮。作業効率を向上します。また、iPhone15Pro/Pro MaxおよびiPhone16Pro/Pro Maxにおいて、ProRes動画撮影に対応。撮影から編集作業までのワークフローを快適にするポータブルSSDです。

iPhone背面に簡単固定

MagSafeに対応し、iPhone背面に簡単に固定できます。本体天板素材にアルミを採用し、金属の素材感がiPhone装着時になじむデザインとなっています。

また、USB 40Gbps対応のUSB Type-Cのショートケーブル(約18 cm)を付属し、iPhone固定時にケーブルが邪魔にならないよう配慮しています。

iPhone ProRes 4K 120fps撮影に対応*

iPhoneのProRes動画撮影*に対応し、本機に直接保存可能。4K 120fpsの高画質録画にも対応しています。*対応機種：iPhone 15 Pro/Pro Max、iPhone 16 Pro/Pro Max

〇：対応 (測定環境：iPhone (iOS18.1)に装着、充電なし、室温、連続録画10分以上) ―：iPhoneに機能なし

USB 40Gbps[1]対応、読み出し最大4,000 MB/s[2]の高速転送

USB 40Gbps[1]に対応し、読み出し最大4,000 MB/s[2]、書き込み最大3,600 MB/s[2]でデータを転送*。撮影したデータをPCで編集する際も、データの移行が快適です。

*NX-P4MG2TB、NX-P4MG4TBの数値となります。

Windows PCやMacなど様々な機器に挿すだけでデータ保存可能

exFATでフォーマット済のため、iPhoneだけでなく、Windows PCやMacなど様々な機器に挿すだけで、そのまま使用できます。USB 40Gbps対応機器であれば大容量のデータも短時間で転送します。iPhoneで撮影したデータをPCで編集する場合など、簡単かつ短時間でテータ転送ができ、編集作業に集中できます。

※動作確認済みのOSや機器についての詳細は下記をご確認ください。

https://www.nextorage.net/support/compatibility/ssds/p2se/

持ち運びに便利なコンパクト設計

iPhoneの背面にきれいに収まる約64.3×12.4×64 mmのコンパクトサイズ。外出先でのiPhone動画撮影はもちろん、PC使用時などでも、持ち運びに便利なサイズです。

安心の耐久性能[3]

NX-P4MGシリーズは、保護耐久[3]テストをクリアしています。大切なデータを守り、屋内外の様々な環境で安心してお使いになれます。また、3年間の製品保証付きです。

耐落下：1.1 mからの落下試験を実施済

耐衝撃： IEC 60068-2-27 準拠

耐振動：IEC 60068-2-6 準拠

曲げ耐性：50 N（ニュートン）加圧テスト済

捻り耐性：0.5 N・m（ニュートン・メートル）加圧テスト済

耐挿抜：1万回のケーブル挿抜テスト済

耐温度： 0 ℃ ～ 40 ℃（動作保証温度）

価格・販売情報

ポータブルSSD Gシリーズ

NX-P4MG4TB（4 TB）：オープンプライス ※市場想定価格：72,000円（税込）

NX-P4MG2TB（2 TB）：オープンプライス ※市場想定価格：39,800円（税込）

NX-P4MG1TB（1 TB）：オープンプライス ※市場想定価格：27,800円（税込）

Amazon Nextorageダイレクト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FL7H6JQR/

NX-P4MGシリーズ製品ウェブサイト：https://www.nextorage.net/ssds/p4mg/

※各Webサイトは8/25公開予定です。

製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89028/table/149_1_042462898f1bd1ffa9261f918feb102c.jpg?v=202508220956 ]

脚注:

[1] USB 40Gbpsで接続するためには、USB 40Gbps応機器でお使いいただく必要があります。

[2] Nextorage内部テストによります。実際の性能は環境によって異なる場合があります。

[3] 耐久性評価は、Nextorageの試験条件に基づいています。製品の破損やデータの破損は、すべての状況において保証されるものではありません。

[4] 容量は1兆バイトを1 TBして表記しています。実際に使用可能な領域は、システムファイル領域があるため、表示されている内容より少なくなります。

[5]NX-P4MG4TBは対象外となります。

デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります

USB Type-C(R)、USB-C(R)はUSB Implementers Forumの登録商標です

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です

iPhone、Mac、MagSafeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です

その他のシステム名および製品名は、一般に各メーカーの登録商標または商標です