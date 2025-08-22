「コスパ時代の新常識」ジェネリック化粧品から“新発想のクレンジングオイル”発売

ジェネリック化粧品株式会社

ジェネリック化粧品株式会社（本社：山梨県甲府市、代表取締役：新津和也）は、「高品質な化粧品を誰もが楽しめる社会の実現」を掲げ、自社一貫体制のD2Cモデルにより、高品質×低価格を両立したスキンケア「ジェネリック化粧品」を展開しています。

このたび2025年8月21日より、新商品『GCアルティムオイル』を発売し、同時に人気の「カスタマイズ便」サービスへのラインナップ追加を実施いたしました。

「日本で一番消費者志向の高いコスメブランド」へ

当社は、「高品質な化粧品を誰もが楽しめる社会の実現」を目指し、研究・開発・製造・販売までを自社で一貫管理するD2Cモデルを構築してきました。

このD2Cモデルにより、業界の常識を覆す「2回目以降ずっと半額で継続できる定期便」を実現。さらに、お客様自身がアイテムを自由に選べる「カスタマイズ便」も導入し、ライフスタイルや肌悩みに応じた柔軟な体験を提供しています。

これらの取り組みが評価され、当社定期便は月次継続率96％※という実績を記録しています。

※2023年3月1日～2023年9月30日までの平均値（自社調べ）



■ 新商品『GCアルティムオイル』について

GCアルティムオイルは、15種類の美容成分を贅沢に96％配合し、洗顔の最初のステップをスキンケアの中心に据えるという、新しい発想のクレンジングオイルです。

“洗う”という日常的な行為に、“育てる”という美容液発想を取り入れ、スキンケアのスタートをより価値ある時間へと変えていきます。

本商品はカスタマイズ便でも選択可能であり、これによりお客様のスキンケアの自由度がさらに広がります。

■ 時代が求める“賢い選択”に応えるブランドへ

いま日本では、「ジェネリック＝高品質な代替品」というコスパ意識の高い購買行動が広まりつつあります。当社はこの価値観にいち早く応え、“次世代型のスタンダード”となるスキンケアブランドを目指しています。

■今後の展望

今後は、さらに自由度と満足度の高いサービスを提供するべく、「会員制D2C」モデルの実現を構想中です。今回の『GCアルティムオイル』の発売は、その実現に向けた取り組みを着実に前進させる一歩であり、今後もお客様に寄り添ったサービス開発を推進してまいります。

さらに現在、洗顔をはじめとする新商品の開発も進めており、これらを通じて「会員制D2C」モデルの実現に向けた歩みを一層加速します。



発売記念！特別な半額キャンペーン開催！

新商品の発売を記念して、先着1,000セット限定で、初回から“GCスペシャル4点セット”が半額でご利用いただけるキャンペーンを開催しております。

セット内容

・GCアルティムオイル（美容液発想のプレミアムクレンジングオイル）

・GCフェイシャルエッセンス（94％以上美容成分配合の化粧水）

・GCフェイシャルアドバンスト（肌を整える導入美容液）

・GCスキンクリーム（濃密保湿の美容クリーム）

この機会に、ジェネリック化粧品が誇るフルラインのスキンケアをお得に体験してください。

■販売方法 ：オンラインショップ（カスタマイズ便対応）

半額キャンペーンURL：https://generic-cosmetics.co.jp/shop/products/gc4setsub

商品名 ：GCアルティムオイル

発売日 ：2025年8月21日

容量・価格 ：150 mL／2,860円（税込）

- 高品質な化粧品をもっと身近に -

【お問い合わせ】

ジェネリック化粧品株式会社

山梨県甲府市国母4丁目3-40

TEL：055‑269‑5830

公式URL ：https://generic-cosmetics.co.jp/