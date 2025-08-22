iPhone17購入予約アンケート！買い替え意向と注目ポイント【500人に調査】

ReYuu Japan株式会社

スマートフォン、タブレット、パソコンを中心としてリユース事業を展開する ReYuu

Japan（リユージャパン）株式会社（大阪市北区、代表取締役社長：重富崇史、証券コー

ド：9425、以下「当社」）は、スマホ情報メディア「ReYuu スマホコラム」にて、iPhone 17シリーズにおける購入意識調査を行いました。



＜アンケート概要＞

調査方法：インターネット調査

調査まとめ時期：2025年8月

有効回答数：500件

結果1：iPhone 17への買い替え予定「はい」の回答は184人（36.8％）

「今年iPhone 17が発売したら買い替える予定ですか？」との質問に対し、「はい」184人（36.8％）、「いいえ」316人（63.2％）という結果となりました。

- はい：184人（36.8％）- いいえ：316人（63.2％）

3人に1人以上が購入を検討している一方で、過半数は現状維持の意向を示しています。今後の新機能発表によって、買い替え意欲が高まる可能性もあります。

結果2：iPhone 17の期待は「バッテリー持ち時間の向上」178人（35.6％）

男女500人に「iPhone 17の発売で期待していることは？」と聞いたところ、以下の結果となりました。

- 1位 バッテリーの持ち時間の向上：178人（35.6％）- 2位 カメラや動画機能の進化：111人（22.2％）- 3位 端末の価格：81人（16.2％）

性能面、とくに日常利用に直結するバッテリーやカメラ機能への関心が高く、コストとのバランスを重視する傾向も見られます。

結果3：現在「iPhone 15」を使っているユーザー105人（21％）

男女500人に「現在お使いのiPhoneはどのシリーズですか？」と聞いたところ、以下の結果となりました。

- 1位 iPhone 15：105人（21％）- 2位 iPhone 14：71人（14.2％）- 3位 iPhone 13：70人（14％）

直近のモデルだけでなく、1～2世代前の機種を使用する層も多く、性能・価格の総合判断で端末を選んでいる様子がうかがえます。

スマホ情報メディア「ReYuu スマホコラム」

スマートフォンに関する最新トレンドや選び方のコツなど、幅広い情報を発信する情報メディアです。専門的かつ信頼できる情報を提供し、皆様がより安心してスマートフォンを選び、利用できるようサポートいたします。

https://www.reyuu-japan.com/mobile/

