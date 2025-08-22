Simple株式会社がホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」を導入

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：今田 孝哉、以下「当社」）は、Simple株式会社（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長：大嶋 琢人、以下「Simple」）が運営するコミュニティサイト「ほいくらうんじ」へ、ゼロパーティーデータを基盤としたホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」の提供を開始したことをお知らせします。

オンラインコミュニティの開設背景

多くの保育士が利用する転職支援サービス「しんぷる保育」を展開するSimpleはこの度、保育士とのつながりをより一層深めることを目指して顧客の本音を捉えるホンネデータプラットフォーム「coorum」を導入し、オンラインコミュニティ「ほいくらうんじ」を開設する運びとなりました。

Simpleはこれまで、保育士・幼稚園教諭に特化した転職支援サービス（しんぷる保育：https://simple-hoiku.com/）を運営し、高い顧客満足度＜Googleクチコミ★4.9（総数479件 / 2025年8月時点）＞を実現する一方で、有料職業紹介という事業特性上、転職決定後に求職者との関係が途切れてしまうことによる機会損失が課題でした。また、保育業界特有の活発な横のつながりや、日々の業務に関する情報交換ニーズに応え、転職後のキャリアや日々の悩みに寄り添う長期的な関係づくりを模索していました。

本コミュニティの開設によって、Simpleが大切にする想いを知ってもらい、共感する保育士同士がともに支え合い・語り合える場を創出することで 、コミュニティから生まれる等身大の声をサービス改善や新たな価値提供に活かしてまいります。さらにcoorumの活用により、これまで見えにくかった転職後のインサイトや、キャリアに対する潜在的なニーズなど、より深い顧客理解を実現し、転職支援に留まらず、保育士一人ひとりのキャリア全体を共に創造していく「共創」の関係を築いていきます。

coorum（コーラム）を導入いただいた理由

定性的データの可視化に強いプロダクト特性

保育業界の深刻な課題である短期離職の背景には、数値では見えにくい保育士の「日常の悩み」や「感情の変化」があります。coorumは、一人ひとりの投稿や反応から、離職やエンゲージメントの兆しをデータとして捉えることができます。

コミュニティ起点で“自走”が生まれる仕組み

coorumには、掲示板やリアクション機能など、参加者同士の自然な交流を促す仕組みが豊富に備わっています。運営側の負荷を抑えながら、保育士が主役となって活性化する場を創出できる点に魅力を感じていただきました。単なるツールではなく「参加者が主役になれる場」として機能することが、Simple様の理念にも合致するとしてご評価いただいています。

導入・運用における手厚いサポート体制

コミュニティの成功には、立ち上げ期の戦略が重要です。coorumは、ツールの提供だけでなく、目的設計からコンテンツ企画、投稿促進まで、専門チームが一体となって伴走します。

オンラインコミュニティ「ほいくらうんじ」について

「ほいくらうんじ」は、日々の業務で感じる孤独や迷いを安心して分かち合えるオンラインコミュニティです。

昨今、保育現場では短期離職や現場の声が届かない構造が課題とされており、当社にも「悩みを相談できる相手がいない」「転職後の不安が尽きない」といった声が多く届いています。

本コミュニティでは、保育士同士の繋がりを通じて、「ひとりじゃない」と感じられる“やさしい居場所”を提供するとともに、キャリア支援や制度改善につながる声の収集を行い、よりよい環境づくりに還元してまいります。

主なコンテンツのご紹介

■ お悩み相談室

保育の現場で感じる人間関係の悩みや不安、「これって普通？」と思うモヤモヤを気軽に相談できるスペースです。身近な人には話しづらいことも、同じ業界で働く仲間同士だからこそ寄り添える。そんな“みんなの知恵”が集まる場所を目指しています。

■ しんぷるーむ

日々の保育の中で生まれた製作物や心に残った瞬間を、写真とともに自由に投稿できるルームです。皆さんの工夫や思い出が「見てもらえる」「承認される」温かい場を提供します。

■ はっぴーとーく

嬉しかったことや感動したことなど、日々の「しあわせ」を分かち合える場所です。仕事の合間にほっとできるような、前向きな気持ちが広がる空間としてご活用いただけます。

Simple株式会社 公式オンラインコミュニティ「ほいくらうんじ」：https://hoiku-lounge.com/

Simple株式会社 担当者様からのコメント

普段、転職を考えている保育士さんとお話しする中で、「もっと保育士さん同士の横のつながりがあればいいのに」という切実な声を何度も耳にしてきました。この想いが原点となり、このコミュニティが生まれました。

先日開催したキックオフイベントでは、参加された保育士さんから「保育士の悩みや楽しさを共有できる場が嬉しい」「『保育』という共通点でつながれるのが良い」といった温かい声を多数いただきました。

保育士に特化したプラットフォームはまだまだ少ないため、私たちは「ほいくらうんじ」を“ほっと一息つける憩いの場”として、気軽に相談や情報共有ができる場所に育てていきたいと考えています。

将来的には、企業とのコラボレーションなどを通じて、保育士や子どもたちに関わるみなさんのつながりが広がっていく未来を描いています。

Simple株式会社について

Simple株式会社は、保育士・栄養士といった専門職に特化した人材紹介・派遣サービスを提供する企業です。「自身が介在することで、すべての人のよりよい未来につながっているか」という理念のもと、単なるマッチングにとどまらず、求職者一人ひとりに寄り添った支援を徹底して行っています。

2019年の創業以来、500件近くの高評価Googleクチコミ（平均★4.9）をいただくなど、紹介された方からの厚い信頼を獲得。その根底には、「押し売りをしない」「とことん話を聞く」「入職後も寄り添う」――そんな誠実なスタンスがあります。



公式サイト：https://simples.co.jp/

coorum（コーラム）について

coorum（コーラム）は、顧客の本音データとAIを起点に、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

coorum HP：https://coorum.jp/

すぐ分かる！ホンネデータプラットフォーム「coorum」サービス紹介資料：

https://coorum.jp/document_requests/



【株式会社Asobica 会社概要】

会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者：代表取締役 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin/

【Simple株式会社 会社概要】

会社名：Simple株式会社

所在地：東京都品川区東五反田5-23-7 五反田不二越ビル4・5階（受付5階）

代表者：代表取締役社長 大嶋 琢人

会社HP：https://simples.co.jp/

しんぷる保育（保育士・幼稚園教諭に特化した転職支援サービス）：https://simple-hoiku.com/

しんぷる栄養士（栄養士・管理栄養士・調理師に特化した転職支援サービス）：

https://simple-eiyoushi.com/

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail : marketing@asobica.co.jp

担当：マーケティング担当