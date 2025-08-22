グループ会社の組織再編に関するお知らせ

株式会社ミツウロコグループホールディングス

当社グループ連結子会社である株式会社ミツウロコヴェッセル（以下「ミツウロコヴェッセル」という。）は、同社を存続会社として、同社子会社の株式会社第一ガス（以下「第一ガス」という。）、株式会社ミツウロコヴェッセル草津（以下「ミツウロコヴェッセル草津」という）を吸収合併（以下「本合併」という。）することとなりましたので、お知らせいたします。

１．本合併の目的

ミツウロコヴェッセルおよび第一ガス、ミツウロコヴェッセル草津は、LPガス、石油製品、でんきなど主に家庭用エネルギーの販売を中心に、それぞれ地域に根差した事業を展開しております。

本合併により、両社の経営資源を集約することで、販売体制の最適化と業務効率化を進めるとともに市場の開拓に取り組み、エネルギー事業の経営基盤の強化を図ります。

２．本合併の日程

合併契約締結日 2025年 7月25日

合併予定日（効力発生日） 2025年 10月 1日 （予定）

３．合併の当事会社の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70816/table/281_1_2eb9fb30831d9e796f9f440021c43e2c.jpg?v=202508220926 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70816/table/281_2_2fba10f8ac5e1f907497da07b8749f3c.jpg?v=202508220926 ]

ミツウロコグループは、今後も「豊なくらしのにないて」として、お客様に新たなサービスを提供できるよう取り組んでまいります。

お問合せ先

株式会社ミツウロコグループホールディングス

電話 03-3275-6301