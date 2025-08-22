株式会社アローリンク

- セミナー内容そのSNS運用、"ただの投稿"で終わっていませんか？

「毎日投稿を頑張っているが、ネタ探しに疲弊し、工数ばかりかかっている。」「いいねやフォロワーは増えるのに、肝心の会社説明会や選考への応募がない。」「たまに応募は来るものの、自社のカルチャーとは合わない学生ばかりが集まってしまう。」こんなお悩みはありませんか？その悩み、原因は日々の投稿内容や更新頻度ではありません。 実は、成果に繋がらない根本的な原因は、発信を始める前の【〇〇の設計】が最適化されていない、ただそれだけなのです。本セミナーでは、総フォロワー数75万人以上となった弊社が、採用コスト1/10を実現した戦略の核である、この【〇〇の設計】の具体的な方法を余すことなくお伝えします。自社の”本当の魅力”が伝わるコンセプトを設計し、求める人材に「刺さる」発信の軸を定め、フォロワーをファンに変えて応募に繋げるまでの一貫した戦略を手に入れませんか？もう手探りのSNS運用で消耗するのはやめましょう。 再現性の高いノウハウで、貴社の採用活動を成功に導きます。- このような方におすすめ・SNSを始める前に情報を集めたい・SNSはあるが採用に繋がる機能を果たせていない・現状の母集団形成の方法に限界を感じている・内定を出してもすぐに承諾されず一旦保留ばかりになる・内定を出したあと学生に振り回されてモヤモヤしている・条件面で他者に負けてしまう（仕事内容、福利厚生など）・地方や不人気業界で人が集まらない

登壇者情報

常務執行役員 芳崎 弘昂



2020年に新卒採用を目的としたSNSを0から立ち上げ3年で総フォロワー数75万人のアカウントに成長。

元祖会社員インフルエンサーとしての10~20代の支持を集める。

大手ナビ媒体を一切使わずとも、SNSから毎年500名以上のエントリーを獲得できる仕組みを作り、採用予算を年間1,200万円から90万円に削減。

現在は自社の採用部門と人材紹介部門の責任者と他社の採用コンサルティングに従事。

大手企業からベンチャー企業まで数多くの新卒採用を成功に導く。

セミナー概要

タイトル：自己満SNSでは成功しない！総フォロワー数75万人が伝授する応募に繋がる採用設計の極意

日時 ：2025年9月4日(木) 15:00-16:00

会場 ：オンライン

参加費 ：無料

定員 ：50人

登壇者 ：芳崎 弘昂

- 会社概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/283_1_26f158403248e290826d34b7f0ec2337.jpg?v=202508220926 ]- 提供サービス当社は、以下のサービスを提供しております。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70726/table/283_2_faca245d10b58f5c7d094dc5c3388526.jpg?v=202508220926 ]

