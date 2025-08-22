【マーク ジェイコブス】ランウェイコレクションを日本で再展開。伊勢丹新宿店で開催中のポップアップにて限定販売。

マーク ジェイコブス ジャパン株式会社

この度「マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）」は、今春、日本に再上陸を果した、ランウェイコレクション（RUNWAY COLLECTION）の新作を伊勢丹新宿店本館2階 TOKYOクローゼットにおいて、10月28日（火）まで開催している「FALL 2025 COLLECTION POP-UP SHOP」にて、数量限定で展開いたします。

期間限定の会場では、フェアアイルニット、レザーやコーデュロイなど秋冬素材を誇張された大胆なシルエットとテクニックで表現した、デザイナーのマーク・ジェイコブスの創造性と遊び心にあふれたコレクションピースをはじめ、レディ・トゥ・ウェアやシューズ、ハンドバッグ、スモールレザーグッズ、ジュエリー、フレグランスをお楽しみいただけます。

伊勢丹新宿店にオープンした「FALL 2025 COLLECTION POP-UP SHOP」にて、マーク・ジェイコブスの独創的なクリエイティビティ溢れる世界観をご体験ください。

【FALL 2025 COLLECTION POP-UP SHOP】

会期: 2025年8月6日(水) - 10月28日(火)

会場: 伊勢丹新宿店本館2階＝TOKYO解放区

住所: 東京都新宿区新宿3-14-1

TEL: 03-3352-1111

MARC JACOBS JAPAN オフィシャル LINEID: @marcjacobs_jp

問合せ先

マーク ジェイコブス カスタマーセンター

TEL：03-4335-1711

URL： https://www.marcjacobs.jp