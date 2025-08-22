【大ヒット製品がシリーズ化】防災大賞を受賞した「救急トイレプレミアムサポートセット」に大袋タイプの「救急トイレプレミアムセットPRO」が新登場。

非常時の“トイレ問題”を解決する『救急トイレプレミアムセットPRO』新発売

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（本社：福岡県大野城市／株式会社RKB毎日ホールディングス グループ／代表取締役：大屋 良介、笹森 広貴）が展開するブランド「PYKES PEAK（パイクスピーク）」は、より実用的で信頼性の高い防災用品シリーズ「SONAERU（ソナエル）」の非常時に誰でも安心して使える防災用簡易トイレセット『救急トイレプレミアムセットPRO』を8月21日から予約販売開始いたしました。本製品は、和式・洋式のどちらのトイレにも対応できる「大型の袋」を採用し、自宅避難・避難所・学校・企業など、複数人での使用を想定したプレミアム仕様となっています。

■避難時の大きな課題「トイレ問題」

地震や豪雨などの大規模災害が発生すると、まず直面するのが“トイレの確保”です。仮設トイレの多くは依然として“和式型”で設置されることが多く、洋式トイレに慣れた高齢者や子どもにとっては利用が難しい状況があります。その結果、排泄を我慢して体調を崩してしまう、衛生面でのトラブルが発生するなど、避難生活を送るうえで深刻な健康リスクにつながるケースが数多く報告されています。さらに、道路が寸断されて汲み取り車が到達できず、「仮設トイレ自体が使用できなくなる」という問題も頻発しており、災害時の排泄環境は今なお大きな社会的課題です。

このような背景から、自治体・学校・企業などの公共性の高い施設においては「誰でも清潔に、安全に使える簡易トイレの備蓄」が急務となっています。特に避難所では、多世代・多人数が一斉に利用するため、“大きめの便器や和式トイレでも使える設計”や“使用後の処理が簡単で衛生的”であることが不可欠です。また企業においても、従業員の安全確保と事業継続計画（BCP）の観点から、トイレ問題の解決は最優先課題とされています。こうしたニーズに応える形で誕生したのが『救急トイレプレミアムセットPRO』であり、自宅避難・自治体・企業・学校など「共同生活空間での備蓄」に最適なプレミアム防災トイレなのです。

■『救急トイレプレミアムセットPRO』の特徴

大多数のトイレに対応｜大袋仕様

和式・洋式トイレや大型の折りたたみ式トイレにも対応。袋を上からかぶせるだけで、清潔かつ安定した使用が可能です。

便座の上からかぶせて清潔

大型のトイレでも簡単に便座の上からかぶせる事ができるので、お尻が便座に触れることなく使用できます。

誰でも使いやすい

袋が共通化されており使い方が簡単な上、誰でも直ぐに使い出せる様に貼り出し用の使い方説明書を付属しています。

実際に避難所であった問題を解決

「立ったまま汚してしまう」「袋をしっかり縛らない」「凝固剤を入れ忘れる」といった課題に対応。説明書やイラストで注意喚起し、さらに使い方動画も確認可能です。

抗菌・消臭凝固剤（アルミ箔個包装・15年保存）

最もガスバリア性能が高いアルミ箔の包装資材を使用しています。これにより長期保管を可能としております。

災害後も役立つチェックリスト付き

災害前の備えだけでなく、災害発生後に行うべき行動もまとめたチェックリストを同梱。避難生活を支える、万全の備えが可能です。

■ 製品概要

【商品名】救急トイレプレミアムセットPRO

【サイズ】60回分セット／120回分セット

【セット内容】凝固剤、排泄・処理・トイレカバー共通袋、手袋、取扱説明書、防災チェックリスト（セット内容の数量はサイズによって異なります。詳細な数量は各商品ページをご確認ください）。

【保存期間】15年（抗菌消臭凝固剤・アルミ個包装仕様）

■ これからの「そなえる」を、もっとやさしく。

私たちが目指すのは、防災用品を“持って安心して終わり”にしないこと。

「SONAERU（ソナエル）」は、“そなえるは、やさしさ。”というテーマのもと、

日々の暮らしの中で、大切な人を想いながら自然に備える--そんな習慣や文化を育てていきたいと考えています。

「ちょっと防災のこと、考えてみようかな」

その小さな一歩が、家族を守る大きな力になります。

これからもSONAERUは、やさしさと確かな機能を兼ね備えた

“ほっこり防災”を、ひとりでも多くの方に届けてまいります。

PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表取締役：大屋 良介

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

TEL: 092-586-5888

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp