日本食研ホールディングス株式会社、「LegalOn: World Leading Legal AI」を採用

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区、代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望）は、「もっと美味しく」を世界でいちばん叶えることを企業使命とし、ブレンド調味料から加工食品、資材まで幅広く取扱う総合食品メーカー、日本食研ホールディングス株式会社（本社：愛媛県今治市、代表取締役社長：大沢哲也）に、「LegalOn: World Leading Legal AI」（ https://www.legalon-cloud.com/ ）を導入いただいたことをお知らせします。

■「LegalOn」導入背景・選定理由

（１）導入背景・理由

日本食研グループは、国内の事業拡大と海外展開に伴い、法務部門の業務の複雑化に直面しています。こうした状況に対応するために、技術の発展が目覚ましいAIによる契約書レビューサービスに加え、グループ全体の知見を蓄積できる案件管理機能を備えた「LegalOn」を採用いたしました。





（２）今後期待すること

生成AI技術を活用した契約書業務の迅速化や案件管理機能による法律相談対応の効率化を通じて、法務部門のメンバー全員の専門性向上と、より複雑化する案件への対応力強化を目指しております。また、メンバー間の知見共有を実現し、蓄積された実績を有効に活用することで、法務部門の業務品質および組織力のさらなる向上を期待しています。



■日本食研ホールディングス株式会社について（ URL：https://www.nihonshokken.co.jp/(https://www.nihonshokken.co.jp/)）- 会社名 ：日本食研ホールディングス株式会社- 代表者 ：代表取締役社長 大沢哲也- 事業内容 ：ブレンド調味料（液体・粉体）、レトルト食品、ハム・ソーセージ、その他加工調理食品の販売、研究開発及び持株会社としてのグループ戦略立案、各種事業会社の統括管理- 本社 ：【愛媛本社】愛媛県今治市富田新港一丁目3番地 【千葉本社】千葉県印旛郡栄町矢口神明三丁目1番地- 創業 ：1971年10月1日- 従業員数 ：4,788名 （2025年4月現在）グループ全体- 資本金 ：3億8,800万円■「LegalOn: World Leading Legal AI」について（ URL：https://www.legalon-cloud.com/(https://www.legalon-cloud.com/) ）

「LegalOn: World Leading Legal AI」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、全社の成長を牽引することを可能にします。LegalOn Technologiesの法務コンテンツとAI（エージェント）は、お客様の競争力強化と成長に貢献し、より優れた法務プロセスを通じて、お客様のビジネスを迅速に前進させることを目指します。「LegalOn」には、法務相談やリーガルリサーチ、論点整理、契約書レビュー、契約書作成など、高度かつ複雑な法務業務に対応するAIエージェント「LegalOn Agents」を搭載し、各法務業務を弁護士監修コンテンツや外部情報とも連携しながら自律的に処理し、法務チームを強力にバックアップします。同時に、「LegalOn」を活用するだけで「LegalOn」上にナレッジが自然に蓄積され、AIエージェントによる業務遂行に自然と反映される状態を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/(https://legalontech.jp/) ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年3月末時点で7,000社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。



会社概要- 会社名 ：株式会社LegalOn Technologies- 代表者 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望- 事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発- 本社 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F- 設立 ：2017年4月