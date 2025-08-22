待望の新刊『NHK俳句　夏井いつきの「凡人俳句」からの脱出』8月28日発売

株式会社ＮＨＫ出版

「NHK俳句」への投稿句を、類想のキーワードで「ボン」「半ボン」「脱ボン」に分類・分析し、秀句に至るまでの秘密に迫った『NHK俳句 夏井いつきの「凡人俳句」からの脱出』が、NHK出版より2025年8月28日発売となります。投句の前に、まず読むべき一冊です。

キラリと光り、選に残る俳句は何が違うのか？ 投稿句を大解剖！

誰もが実践できる発想と推敲の秘訣とは？ 「NHK俳句」への投稿句を解剖し、誰もが実践できる発想と推敲の秘訣を大公開！

○ボン アルアルの類想の沼から抜け出せていない句

○半ボン 沼から半歩抜け出しているものの惜しい句

○脱ボン 沼から脱出成功！ 入選が期待できる秀句

イラスト：石倉ヒロユキ（レジア）

数千句に及ぶ投稿句から、類想のキーワードで投稿句を分類し、「ボン」「半ボン」「脱ボン」の例句を発掘。類想のピラミッドの頂点に立つ句のポイントを分析した、いままでにない投稿者のための実践作句指南書です。

「発想力を鍛えるドリル１.～４.」収録。

目次

第1部 「凡人俳句」からの脱出

１ 凡人アルアル脱出講座

２ 類想ワード凡人ワード

３ 凡人脱出ピラミッド

４ 手放せる言葉は何？

５ 技法ではなく観察を

６ オリジナリティとリアリティ

７ 十七音を有効に使う

８ 季語の本意とは「ボン」の集合体

９ 類想から「脱ボン」

10 季語の力を信じる

11 定番フレーズからの脱却

12 季語から広げる発想法

13 「季重なり」はタブー？

14 複数の類想を土台に



第2部 発想力を鍛えるドリル

１.兼題「秋刀魚」

２.兼題「木漏れ日」

３.兼題「ふるさと」

４.兼題「思う」

『はじめに 「凡人俳句」脱出のロードマップ』より抜粋

まずは立ち向かう相手を知る。つまり、「凡人俳句」とは何か、「類想類句」とは何か。それらを分析することは、非常に有効で効率的な取り組みです。

本書は、「NHK俳句」に寄せられた投句を題材に、テッパンの類想を分類し、解説したもの。「凡人俳句」脱出のロードマップを記しています。

俳句は、持って生まれた才能ではなく地道な筋肉トレーニング。本書は、初心者の方々、現状打破に悩んでいる方々にとって、良質な俳筋力を増強するプロテインのような一冊です。意欲を持って学ぼうとしている皆さんの日々の俳筋力アップに、是非ご活用下さい。

夏井いつき

著者情報

夏井いつき（なつい・いつき）

俳人。1957年生まれ。松山市在住。俳句集団「いつき組」組長、日本俳句教育研究会副会長。2016～2017年、2023年Ｅテレ「NHK俳句」講師選者。第８回俳壇賞、第72回日本放送協会放送文化賞、第４回種田山頭火賞受賞。俳句甲子園創設に携わる。松山市「俳句ポスト365」等選者。句集 『伊月集 鶴』ほか、入門書等著書多数。毎日放送「プレバト!!」の俳句指導で国民的人気を得る。

商品情報

『NHK俳句 夏井いつきの「凡人俳句」からの脱出』

著：夏井いつき

発売日：2025年8月28日発売

定価：1,650円（税込）

仕様：四六判並製 160ページ

ISBN：978-4-14-016288-0

出版社：NHK出版

