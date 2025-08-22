待望の新刊『NHK俳句 夏井いつきの「凡人俳句」からの脱出』8月28日発売
「NHK俳句」への投稿句を、類想のキーワードで「ボン」「半ボン」「脱ボン」に分類・分析し、秀句に至るまでの秘密に迫った『NHK俳句 夏井いつきの「凡人俳句」からの脱出』が、NHK出版より2025年8月28日発売となります。投句の前に、まず読むべき一冊です。
キラリと光り、選に残る俳句は何が違うのか？ 投稿句を大解剖！
誰もが実践できる発想と推敲の秘訣とは？ 「NHK俳句」への投稿句を解剖し、誰もが実践できる発想と推敲の秘訣を大公開！
○ボン アルアルの類想の沼から抜け出せていない句
○半ボン 沼から半歩抜け出しているものの惜しい句
○脱ボン 沼から脱出成功！ 入選が期待できる秀句
イラスト：石倉ヒロユキ（レジア）
数千句に及ぶ投稿句から、類想のキーワードで投稿句を分類し、「ボン」「半ボン」「脱ボン」の例句を発掘。類想のピラミッドの頂点に立つ句のポイントを分析した、いままでにない投稿者のための実践作句指南書です。
「発想力を鍛えるドリル１.～４.」収録。
目次
第1部 「凡人俳句」からの脱出
１ 凡人アルアル脱出講座
２ 類想ワード凡人ワード
３ 凡人脱出ピラミッド
４ 手放せる言葉は何？
５ 技法ではなく観察を
６ オリジナリティとリアリティ
７ 十七音を有効に使う
８ 季語の本意とは「ボン」の集合体
９ 類想から「脱ボン」
10 季語の力を信じる
11 定番フレーズからの脱却
12 季語から広げる発想法
13 「季重なり」はタブー？
14 複数の類想を土台に
第2部 発想力を鍛えるドリル
１.兼題「秋刀魚」
２.兼題「木漏れ日」
３.兼題「ふるさと」
４.兼題「思う」
『はじめに 「凡人俳句」脱出のロードマップ』より抜粋
まずは立ち向かう相手を知る。つまり、「凡人俳句」とは何か、「類想類句」とは何か。それらを分析することは、非常に有効で効率的な取り組みです。
本書は、「NHK俳句」に寄せられた投句を題材に、テッパンの類想を分類し、解説したもの。「凡人俳句」脱出のロードマップを記しています。
俳句は、持って生まれた才能ではなく地道な筋肉トレーニング。本書は、初心者の方々、現状打破に悩んでいる方々にとって、良質な俳筋力を増強するプロテインのような一冊です。意欲を持って学ぼうとしている皆さんの日々の俳筋力アップに、是非ご活用下さい。
夏井いつき
著者情報
夏井いつき（なつい・いつき）
俳人。1957年生まれ。松山市在住。俳句集団「いつき組」組長、日本俳句教育研究会副会長。2016～2017年、2023年Ｅテレ「NHK俳句」講師選者。第８回俳壇賞、第72回日本放送協会放送文化賞、第４回種田山頭火賞受賞。俳句甲子園創設に携わる。松山市「俳句ポスト365」等選者。句集 『伊月集 鶴』ほか、入門書等著書多数。毎日放送「プレバト!!」の俳句指導で国民的人気を得る。
商品情報
『NHK俳句 夏井いつきの「凡人俳句」からの脱出』
著：夏井いつき
発売日：2025年8月28日発売
定価：1,650円（税込）
仕様：四六判並製 160ページ
ISBN：978-4-14-016288-0
出版社：NHK出版
ECサイト：https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000162882025.html（9月19日までのご注文で送料無料）
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4140162880
楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18288498/
