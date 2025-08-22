『「動いていればいい」から抜け出す──開発成果物・OSSに潜む“脆弱性の見過ごしリスク”の可視化と対策』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/rsrch-20250909/M1D



■「動いていればいい」では見過ごしてしまう開発成果物・OSSに潜む脆弱性

「欧州サイバーレジリエンス法（EU CRA）」への対応として「SBOM（ソフトウェア部品表）を出せ」と言われても、何をどう出すべきか、そもそもなぜそうすべきなのか──目的から手段までを一気通貫で理解・運用できている企業は、まだ多くありません。

多くの現場では、社内開発・委託開発を問わず開発成果物は“動いていればOK”として受け入れられ、OSSは「更新が来たから」となんとなくCVSSを見て適用されているのが現状です。しかしその一方で、セキュリティや品質について「なぜこのコードは大丈夫なのか」を説明する責任は、確実にIT部門や品質保証担当の肩にのしかかりはじめています。外部からの要請に備えた体制づくりは、開発手法やコードの入手経路にかかわらず、すべての成果物に対して必要になっているのです。





■「説明できる開発」のため、開発成果物・OSSレビューを見直す必要性が高まるそれでも「ちゃんとやろう」とすると、プロセスのどこから手をつければよいのかが見えず、かえって足が止まってしまう──その感覚はよく分かります。脆弱性の深刻さは「CVSS（共通脆弱性評価システム）スコア」だけで判断できるものではありません。PoCコードの流通状況、KEVリストへの掲載、開発者や入手元の信頼性といった要素も、実害の優先順位に直結します。また、コードそのものの質、たとえば、AI生成によるセキュリティ不在のコードや、デプロイコード（IaC）に含まれる各種シークレット（APIキーや認証情報）など、設定の不備が実害の起点になっていないかにも目を向ける必要があります。■「次年度のソフトウェアセキュリティ体制、どこから整えるべきか」──コード・AI生成・OSS・IaCのレビューから改革する戦術を解説「なぜ安心できるのか」「なぜ改善できると確信できるか」。その問いに、現場として答えられる状態をどう作ればよいのでしょうか。本セミナーでは、こうした現場の状況をスタート地点として、GartnerによるMagic Quadrant評価でもLeaderに位置する「Checkmarx CxOne」ツールを実際に動かしながら、セキュリティレビューと改善、ひいてはソフトウェアの透明性／責任追跡性を目指す体制の立て直しに必要な手立てを探っていきます。「改善の手応えの実現」に着目したソフトウェア・セキュリティ保証体制に必要なことをご提供したいと思います。次年度の有効な組織的、技術的施策に加えられるヒントをお持ち帰りいただければ幸いです。■こんな方に聞いていただきたい●開発部門・プロダクトチームの立場から、外部委託コードなどの開発成果物やOSSの受け入れ基準に課題意識を持っている方●セキュリティ部門・PSIRT・CISO室などで、導入済ツールの活用度やレビュー体制の実効性に疑問を感じている方●SRE・運用・インフラの立場から、IaCやデプロイコードに潜むリスク管理の強化を検討している方●品質保証部門・技術企画部門などで、SBOMやSCAの導入／運用を検討または求められているが、実装の道筋に悩んでいる方●情報システム・情報セキュリティ統括部門の立場から、開発のスピードとセキュリティのバランスを再設計したい方●次年度の開発・運用体制強化やセキュリティ成熟度向上に向けて、計画・予算の検討責任を担っている方■主催・共催株式会社アスタリスク・リサーチ■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

