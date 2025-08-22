『【再放送】脱Excelから始める、現場主導の業務DX』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/iii-oec-20250910/M1D





・本セミナーは2025年7月16日に開催されたセミナーの再放送です。

・多くのご要望をいただきましたので、再放送の開催が決まりました。



■Excelデータ管理からの脱却とノーコードへの注目

多くの企業が、Excelによる業務管理に限界を感じ、業務効率化や情報共有を目的に業務アプリの導入を検討しています。たとえば、従来Excelで管理していた顧客情報を、通知機能やデータ自動集計を備えたアプリに移行することで、営業活動の強化や情報共有の効率化を実現するケースが増えています。こうしたニーズに対して、スキルがなくても短期間・低コストで導入できる「ノーコード」ツールが注目されています。





■高機能SaaSが生むコスト増・運用負担と導入の難しさメジャーなSaaS型システムを“とりあえず”導入した結果、操作が複雑で使いこなせない、導入費用が膨らみ費用対効果が見合わない、といった課題が多くの企業で発生しています。特に、情報システム部門が十分に整っていない企業では、そもそも何を目的に業務アプリを導入するのか、どのように使っていけば良いのかさえ明確になっていないケースも少なくありません。こうした場合、現場主導で低コスト・短期間に始められる手段が求められています。■事例＆デモでわかる「お手軽ノーコードツール」＠pocket活用の実践ポイント本セミナーでは、“安い・早い・簡単”に業務アプリを構築できるノーコードツール「@pocket」を活用し、実際の企業がどのように業務改善を進めたかを活用事例とデモを交えてご紹介します。以下のようなお悩みをお持ちの方に最適な内容です：・Excelでの業務管理から脱却したい・アプリ導入を検討しているが、何から始めていいかわからない・コストを抑えて、現場でも使えるツールを探している・ノーコードツールの実力や実例を具体的に知りたい業務改善やDX推進の第一歩として、ぜひご参加ください。■主催・共催株式会社アイアットOEC■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/iii-oec-20250910/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]