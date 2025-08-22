『音声分離×感情分析で、顧客対応のリスクを可視化する』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/mdis3-20250911/M1D



■カスハラ増加と人材流出で現場が疲弊している

カスハラ（カスタマーハラスメント）対応が現場の負荷を極端に高め、オペレーターの心理的な疲弊や人材流出が深刻化しています。通話録音は導入されているものの、証跡として不十分だったり、対応の限界を超えてから対処せざるを得ないケースも少なくありません。今、録音を“使えるデータ”に変える新たな手段が求められています。



■音声分離や感情変化の把握ができず、証跡不備やオペレーターの離職を招いている

モノラル録音やクロストークの影響で「誰が・何を言ったか」が曖昧になり、“言った・言わない”の証跡が不明確なまま処理されるケースが発生。さらに、文字起こしだけでは把握できないオペレーターのストレスや、心理的限界の兆候を見逃してしまい、離職や対応ミスにつながっています。録音の「中身」と「感情」の両面に向き合わなければ、現場課題は解決できません。



■音声分離×感情分析で通話リスクを見える化する、通話録音の最前線

本セミナーでは、通話録音を「録る」から「活かす」へと進化させる、2つの音声サービスをご紹介します。カスハラへの対応力と、オペレーターの定着・ケアを両立するための“実践的な音声活用術”を、デモや事例を交えてお届けします。





・感情分析サービス『emoiwa』

AmiVoiceCommunicationSuite*によって測定した感情値をemoiwaで分析し、オペレーターのストレスや感情変化を定量的に把握できる感情分析ソリューションです。チューニング不要で、コールセンター業務に特化した事前学習モデルで予測したオペレーターの離職確率（0%～100%）とオペレーター応対スキル（0点～100点）を可視化できることが特徴です。





・音声分離サービス 『waketekoo』

AIを用いて、モノラル録音やクロストークを含む通話内容の音声から、話者ごとに音声を分離。「誰が・何を・どのタイミングで言ったか」を明確に記録でき、カスハラ対応や証跡管理の精度を大幅に向上させます。導入形態はクラウドAPI型（月額＋従量課金）またはモジュール提供型（月額）で提供。既存システムへの負荷を抑えながら導入可能です。





■こんな方におすすめ

- コールセンターの離職リスクやストレス把握に課題を感じている方

- コールセンターのスーパーバイザー・マネージャーとして、現場ケアの判断材料がほしい方

- 通話録音を証跡・トラブル対策として強化したい方

- 音声処理や音声分離に課題を感じているコンプライアンス／品質部門の方



*AmiVoiceCommunicationSuiteは、株式会社アドバンスト・メディアの製品です。





詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/mdis3-20250911/M1D



