『社長、それDXじゃないです ─ ツール導入で満足していませんか？』というテーマのウェビナーを開催

■なぜ、DXが進んだはずなのに、現場は何も変わらないのか？

DXに取り組んでいる企業は増えています。しかし、「ツールを導入した」「紙をなくした」「PoCは実施した」といった活動の一方で、現場の業務や社員の行動が何も変わっていないという声が少なくありません。それはDXの"形"をとらえられておらず、本来の目的や影響にまで踏み込めていないからです。





■ゴールは“狭義のDX”、でも多くの企業は“広義のDX”で止まっている本来、DXは自社のあるべき姿を実現するために業務や組織、人の行動を変えることが目的です。これが“狭義のDX”です。しかし現実には、多くの企業が「システムを導入した」「デジタル化した」といった“広義のDX”の段階で止まっています。さらに、業務の全体像が見えていないままでは、次の一手を打つことすらできません。■あるべき姿から業務と行動を設計し直す、バルテスのDX支援とはこのセミナーでは、DXを「やったつもり」で止まらせず、業務と行動を実際に変えるための具体的な方法をご紹介します。まず、企業が見落としがちな「あるべき姿」と「現状業務」とのギャップをどのように把握するか。そして、バルテスが提供する業務可視化・リバースエンジニアリング支援によって、属人化した現場の業務を“見える化”し、再設計につなげるプロセスを解説します。■こんな方におすすめ- 情報システム部門やDX推進チームで、何から着手すべきか迷っているご担当者- システム再構築を検討しているが、現状把握ができておらず要件定義に進めない方- コンサルやベンダーの提案に違和感があるが、判断材料がなく不安を感じている方■主催・共催バルテス・イノベーションズ株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

