「再現度が高い！」芹咲りいながモノマネメイクで二階堂ふみ＆カズレーザーに変身！TikTokで公開！

株式会社TRAPEZISTE

芹咲りいなが、俳優・二階堂ふみさんとお笑い芸人・メイプル超合金のカズレーザーさんの“モノマネメイク”を披露した動画を投稿し、話題となっています。

先日結婚を発表したお二人を題材にした今回の動画は、芹咲りいな自身のメイクスキルと表現力を活かしたコミカルかつ完成度の高い仕上がりとなっており、視聴者からは「そっくりで笑った！」「再現度が高い」と多くの反響が寄せられています。

二階堂ふみさんモノマネメイクカズレーザーさんモノマネメイク

ユーモラスな企画力と確かなメイクテクニックを掛け合わせたこのシリーズは、SNSならではの軽快さとエンターテインメント性を兼ね備えており、今後の展開にも期待が高まります。

ぜひTikTokにて、芹咲りいなのユニークな表現をご覧ください。

【芹咲りいな(せりざきりいな)プロフィール】

・1999年1月7日生まれ

・CanCam it girl ICONS

・モノマネメイクで話題に！

[Instagram](https://www.instagram.com/riina_lam/)

[TikTok](https://www.tiktok.com/@riina_lam)

[YouTube](https://www.youtube.com/channel/UC5DYqwDgxx0e3iIV2gvksCQ)

[X](https://x.com/riina_lam)

[詳細プロフィール](http://trapeziste-creative.com/model/serizaki-riina/)

【弊社タレントに関するお問い合わせ先】

株式会社TRAPEZISTE

マネジメント部門

竹本亜美

電話：03-6721-0778

メール：info@trapeziste-creative.com

[公式ウェブサイト](http://trapeziste-creative.com)

[Instagram公式アカウント](https://www.instagram.com/trapeziste_official/)