RePlayce、愛知県主催『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』Season 4のファイナリスト10社に選出

株式会社RePlayce（リプレイス）

中高生向けキャリア探究サービスを運営する株式会社RePlayce（本社：東京都渋谷区 代表取締役CEO：山本将裕、以下RePlayce）は、愛知県とeiicon共催による愛知県からユニコーンの創出を目指すビジネスプランコンテスト『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』Season 4において、「Well-being」をテーマとした厳正なる一次選考を経て、ファイナリスト10社に選出されたことをお知らせいたします。

『AICHI NEXT UNICORN LEAGUE』は、愛知県が2018年10月に策定した「Aichi-Startup戦略」に基づき、独自のスタートアップ・エコシステムの形成を推進する取り組みの一環として開催されるビジネスプランコンテストです。年3回・各賞金総額1,000万円規模で実施され、愛知発のユニコーン企業創出を目指しています。

Season 4のテーマは「Well-being」。愛知県の「産業イノベーション」をテーマに、多数のビジネスアイデアから厳選なる書類審査を通過した10社がファイナリストに選出されました。

RePlayceは「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに掲げ、中高生向けキャリア探究サービス「はたらく部」の運営や、2025年4月に開校した通信制高校サポート校「HR高等学院」の運営を通じて、次世代人材育成に取り組んでいます。

本コンテストにおいては、「Well-being×教育」の観点から、若い世代の精神的・社会的健康を向上させる教育ソリューションを提案しています。従来の詰め込み教育ではなく、生徒一人ひとりが自らの興味関心に基づいて主体的に学び、挑戦し、社会とつながる体験を通じて、真の意味での幸福感（Well-being）を育むプログラムの展開を目指します。

本コンテストを通じて得られる知見とネットワークを活用し、全国の子どもたちが自分らしく、いきいきと学び、成長できる教育環境の実現を目指してまいります。RePlayceは今後も各地域との連携を通じて、教育の地域格差の解消、および次世代人材育成の仕組みづくりに貢献してまいります。

最終審査会の詳細および観覧募集については、以下よりご確認ください。

イベント詳細： https://aichi.eiicon.net/aichi-n-unicorn2025

観覧者募集詳細・申込： https://peatix.com/event/4487669

代表取締役CEO 山本将裕 コメント

この度はファイナリストに選出いただきありがとうございます。弊社の目指す教育を実現していく上で、今回の機会はとても大きな一歩になります。教育の地域間格差をなくしていく上で、地域との連携は必須です。

昨今、学生の自己肯定感の低さが危惧されておりますが、弊社が提供する教育ソリューションで課題を解決していくべく、日々事業を推進しております。最終審査会では多くの方に興味を持っていただけるよう、ピッチを準備してまいります。ぜひ皆さまの応援のほど、よろしくお願いいたします。

株式会社RePlayce

中高校生向けキャリア探究サービス「はたらく部」をNTTドコモからスピンアウトし、2024年4月創立。2025年にはHR高等学院を開校し、若い世代の探究心に火をつけ、「今の教育のあり方をアップデートする」をミッションに、子どもたちの自己実現、今後の日本社会を支える人材育成の事業に取り組む。

本社：東京都渋谷区

代表取締役CEO：山本 将裕

設立：2024年4月

事業内容：中高生向けキャリア探究サービス「はたらく部」運営、通信制高校サポート校 HR高等学院の運営、探究中心教材開発、社会人講師派遣、オンラインスクール事業運営等

ミッション：「今の教育のあり方をアップデートする」

公式サイト：https://replayce.co.jp

・2025年春開校 新たな形の通信制サポート校：https://hr-highschool.com

・中高生から始めるキャリア教育「はたらく部」：https://hatarakubu.jp

