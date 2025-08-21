【世界65カ国・累計3,000台の導入実績】香水自動販売機「PERFUMATIC」が日本初上陸！国際特許取得済・Amulette株式会社が国内唯一の正規代理店として本格展開

Amulette株式会社

香り・フレグランス領域に特化したマーケティング支援やメディア運営を行うAmulette株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：長田寛太）は、スペイン・バルセロナのPerfumatic Group BCN SLと日本国内における正規代理店契約を締結しました。

これにより、世界で唯一の国際特許を取得した「香水スプレー自動販売機（PERFUMATIC）」が、日本国内市場に初上陸します。

「PERFUMATIC」は、国際特許取得済みの密閉型スプレー噴霧技術を採用し、外気遮断と精密制御により香水の劣化や揮発を最小限に抑制します。2015年の誕生以来、65カ国以上・累計3,000台超が導入され欧州・中東・アジア・南米の空港、五つ星ホテル、大型商業施設、駅構内などで稼働中です。

ブランド認知と購買促進を同時に叶える“香水体験型プラットフォーム”として確立されています。

【Amulette株式会社】

Amulette株式会社は、国内最大級の香水メディアを運営し、香水業界のマーケティング支援やブランドプロモーションを多数手掛けてきた実績を持ちます。本展開を通じて、日本市場における新たな香水体験チャネルを創出し、香水文化の浸透と発展に貢献してまいります。また、日本国内における行政機関や公的検査機関とも連携し、各種法規制の適合確認を実施しています。品質・安全性を徹底し、安心して導入いただける体制を整えています。

【PERFUMATICの特長】

本製品は、わずか0.2平方メートル の設置スペースで展開でき、100～240Vの汎用コンセントで稼働可能。

最大5種類の香水を搭載でき、キャッシュレス決済（クレジット・QRコード）や現金にも対応。

防犯性や衛生面にも配慮し、異常時の自動アラート通知、逆流防止設計を備えています。

従来の香水売場が抱える「自由に試香しづらい」「ライト層が立ち寄りにくい」「データ取得が難しい」といった課題を解消し、非接触・セルフ体験による来店動機の創出、購買転換率向上、フロア回遊率アップ、利用データ活用による販促最適化を実現します。

- 世界唯一の国際特許取得スプレー技術・密閉型構造で香水の酸化・揮発を防止・1プッシュ（0.12ml）を均一に噴霧・ブランド香水の香りを高品質で安全な試香体験を提供- 欧州製造基準の高品質スペイン製・バルセロナ工場での一貫製造・耐衝撃ボディ・耐破損ガラス・防犯ロック搭載・消費電力0.04kW/hの省エネ設計- 広告と体験を融合・設置面積0.2平方メートル で高い広告効果と試香体験を実現・10インチまたは43インチ4Kディスプレイで動画・静止画配信・カスタム筐体デザインとボトル展示による視覚訴求- データドリブンな運用・クラウド上で稼働状況や売上、香水残量をリアルタイムで管理可能・香水の選択データを分析し、新商品開発やマーケティング戦略に活用■ 海外導入事例※一部抜粋- スペイン・マドリード空港出発ゲート付近に設置し、搭乗前の利用者が高級ブランド香水を試香。ブランド体験の場として機能し、免税店での購買率向上に寄与。- フランス・パリの高級百貨店季節ごとの新作香水キャンペーンに合わせて筐体デザインを変更。顧客層に合わせたプロモーション動画を配信し、SNS投稿数が設置前の3倍に増加。- UAE・ドバイの5つ星ホテルロビーに設置し、宿泊客のウェルカムサービスとして活用。ブランド香水を宿泊体験の一部として提供し、付帯する香水販売パッケージの成約率が20％向上。- メキシコ・カンクンのナイトクラブクラブ来場者の利用率が高く、1日平均200スプレーを記録。スポンサー契約した香水ブランドの認知度向上と売上拡大に直結。■ 導入メリット

商業施設やテナント様

- わずか0.2平方メートル の空きスペースを収益化省スペースで新たな収益源を確保。遊休スペースの有効活用が可能。- 来館者満足度・滞在時間の向上設置場所の回遊率を高め、購買機会を創出。- 高級感ある体験型設備による差別化他施設にはない非接触の香水体験で、気軽に試すことが可能。

ブランド様

【市場背景と日本展開の意義】

- 新作や限定品の試香プロモーションを効率化店舗に依存せず、複数拠点で同時展開が可能。- 購買意欲を高める実売直結の体験提供その場でのEC誘導や販売に繋げられる。- 香水選択データによる精緻なマーケティング性別・時間帯・香り別の選択傾向を分析し、商品開発や販促に活用。- 複数拠点での統一的ブランド体験デザイン・香り・映像コンテンツを一括管理し、ブランドメッセージを均一に発信。

日本の香水市場は近年拡大傾向にあり、特に20～40代を中心に日常的な利用者が増加しています。

その一方で、従来の試香体験は百貨店やセレクトショップなど限られた場所に集中しており、消費者が気軽に香りを試せる環境は限られていました。

Amulette株式会社は、国内最大級の香水メディア運営と、ブランドマーケティング支援の実績を背景に、PERFUMATICを単なる機器設置ではなく、「日本国内における新たな香水体験チャネル」として普及させます。本製品を通じて、ブランド・商業施設・消費者をつなぐ新たなエコシステムを構築し、香水文化のさらなる浸透と市場拡大に寄与します。

■ 本件に関するお問い合わせ先

Amulette株式会社 PR担当

E-mail：info@amulette.co.jp

TEL：03-6820-5465（受付時間：平日10:00～19:00）

※商業施設やホテル・空港などへの設置・ブランドの導入ご相談、資料請求、メディア取材等もお気軽にお問い合わせください。

【会社概要】

社名：Amulette株式会社

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

代表者：長田寛太

事業内容：香水・フレグランス領域に特化したメディア運営・マーケティング支援

URL：https://amulette.co.jp/

