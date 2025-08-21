【カヌー×地域づくり】京都府綾部市 地域おこし協力隊の採用支援および伴走支援業務を開始

株式会社andONE

地域創生に特化した人材エージェンシーである株式会社andONE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：長尾成浩、以下andONE）は、京都府綾部市における地域おこし協力隊の採用支援および伴走支援業務を開始いたしました。本事業では、綾部市・山家（やまが）地区にて、カヌーを中心とした自然資源を活用しながら、地域活性化に取り組む人材の募集・活動期間中の伴走支援を行います。andONEでは、これまで複数の自治体において地域おこし協力隊の採用・活動中の伴走支援を手掛けており、今回の取り組みでも、人材の採用から活動支援までを一気通貫でサポートします。

山・川・人をつなぐ、綾部市山家地区の可能性

人口約3万人の綾部市は「京都北部の奥座敷」とも称される自然豊かな地域です。山家地区を含む市内には、カヌー・トレイルラン・キャンプ・温泉といったアウトドア資源が豊富に点在し、令和2～3年度にはカヌー乗艇場が整備されるなど、アウトドア資源を活かした地域振興が進められています。

由良川でのカヌー体験あやべ水源の里トレイルラン

毎年開催される「あやべ水源の里トレイルラン」では、里山と人々の暮らしが交差する風景を舞台に多くのランナーが集います。また、農家民宿や古民家、地元温泉も魅力のひとつで、「自然の中に溶け込むような旅体験」が可能です。さらに、アウトドアブランド「モンベル」のフレンドエリア(https://club.montbell.jp/privilege/fshop/aboutarea/disp.php?friendarea_id=209)に指定されており、今後モンベルとの連携による体験プログラムの企画も視野に入ります。



このような資源を背景に、本事業の核となるカヌーを軸にしながら、山・川・人をつなぎ、アウトドア×地域振興の可能性を切り拓く担い手として、地域おこし協力隊の導入が決定しました。

地域おこし協力隊の活動内容と求める人物像

募集する地域おこし協力隊員には、カヌーを中心に以下のような業務を想定しています。

- カヌー教室の開催・指導をはじめとした山家カヌー乗艇場の有効活用方策の検討- カヌーを核に地域の観光資源を活用した地域活性化につながる取り組みの企画・実施- 山家地区を中心とした地域住民や観光関係者との交流・関係構築- 体験イベントや地域共同プロジェクトの企画・実施- 活動の過程や地域の魅力をnoteやSNSなどで記録・発信- 将来的な地域内での役割づくり（例：イベント運営受託、兼業など）の模索と基盤づくり

＜こんな方を歓迎します＞

勤務条件

- 自然の中で暮らし、地域と丁寧に関わりたい方- カヌーを中心としたアウトドア資源に関心がある方- 自ら企画し行動するのが好きな方- 地域の魅力発信や地域づくりに挑戦したい方- 綾部での暮らしを将来にわたり大切にしたい方

勤務条件は以下の通りです。

■勤務地 ：京都府綾部市山鹿地区

■活動日 ：月曜日から金曜日（週4日間以内）

■勤務時間：午前9時～午後5時までとし、週28時間以内

■報 酬 ：月額163,000円

■雇用形態：会計年度任用職員

＜暮らしや活動のサポートも充実！＞

（１）住居は、綾部市が用意した住宅等へ入居。

（２）活動に使用する車両を貸与。（活動車の燃料費は綾部市が負担します。）

（３）社会保険、雇用保険、公務災害補償加入

andONEの伴走支援

本事業では、採用後もandONEが協力隊員に対して以下のような伴走支援を行います。

リモート伴走

着任する人材が困ったり悩んだりしたときは、メンターが相談役になります。日々チャットツールでアドバイスしたり、時にはオンラインミーティングで話を聞いて、問題解決の支援をします。

＜リモート伴走の内容＞

・Zoomでのオンラインミーティング

・チャットツールによる各種相談

ナレッジ共有

着任する人材にはプロジェクトを推進する上で役に立つ「ツール」と「しくみ」と「コンテンツ」を提供します。活動する地域の特性を踏まえつつ、他の地域での成功事例を参考にすることで、スピード感のある活動立ち上げと安定した業務推進が可能です。

＜ナレッジの例＞

・企画書フォーマット

・ロードマップのひな形提供

・イベント実施や広報のノウハウ提供

オンラインサロン

弊社から地域にアサインした人材同士は、離れていてもつながっています。困ったときには相談し合えるオンラインサロンを、全国規模で整えています。うまくいったことや難しかったことを共有しながら支え合える、ひとりで悩まなくても良い環境を提供しています。

株式会社andONEについて

andONEは、交流や共創の創出によって地域を盛り上げていきたい若手人材を派遣・伴走支援する、地域創生に特化した人材エージェンシーです。関係人口の創出、移住・定住、企業誘致の促進に寄与することを目指します。また、DE-SIGNグループで培ってきたワークプレイス構築における知見とネットワークを活かし、ワークプレイスを戦略的に活用して組織の活性化を支援する人材を育成する「オフィスキュレーターアカデミー」を2025年より開設しています。

会社概要

社名：株式会社andONE / andONE Inc.

設立：2016年5月6日

代表者：代表取締役社長：長尾成浩

所在地：東京都中央区京橋3-3-11 VORT京橋 2階

グループ会社：株式会社ディー・サイン(https://design-inc.co.jp)、株式会社FaMil(https://www.famil-inc.jp)、株式会社DE-SIGNキャピタル(https://www.de-sign-capital.jp)、株式会社DE-SIGNグループ(https://www.de-sign-group.jp/)

URL：https://www.andone-inc.co.jp/

事業内容：

1. コミュニティマネジャーほか人材の派遣・紹介、伴走支援(https://andone-hr.com)

2. 地方自治体向け地域活性化活動の支援

3. 移住を応援するWEBマガジン「KOKOSUMU(https://www.instagram.com/kokosumu.media/)」の運営

4. ワークプレイスを戦略的に活用して組織の活性化を支援する人材を育成する「オフィスキュレーターアカデミー(https://office-curator-academy.jp/)」の運営

