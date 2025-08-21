株式会社ISOV JAPAN「自費研ナースカンファレンス＆自費研美容医療EXPO」出展決定

株式会社CHRISTINA JAPAN

株式会社ISOV JAPAN (代表取締役：森 翔太) は、美容業界におけるさらなる価値提供を目指し、韓国発のスキンケアブランド「ISOV (アイソブ) 」を2025年3月にローンチ。

韓国でエステサロンや医療機関、クリニックを中心に注目を集めるスキンケアブランド「ISOV (アイソブ) 」。その日本総代理店を担う、株式会社ISOV JAPANが、2025年8月28日に東京・原宿で開催される「自費研ナースカンファレンス＆自費研美容医療EXPO」に出展が決定しました。

ISOV出展概要

出展ブランド名：株式会社ISOV JAPAN

開催日：2025年8月28日 (木)

時間：

一部 9:30～16:00 (自費研ナースカンファレンス)

二部 16:15～19:30 (自費研美容医療EXPO)

アクセス：〒150-0001

東京都渋谷区神宮前1丁目14－30 3F

WITH HARAJUKU HALL

ISOVとは

韓国発のドクターズスキンケアブランド「ISOV」は、2000年に韓国で「SOREX」という名前で専門家のための美容企業として誕生し、2006年に専門家向けソリューションを提供するブランドとして「ISOV」を設立しました。医療現場の声を取り入れた科学的アプローチを軸に、肌の根本的な健やかさを追求するため、3つのシリーズを展開しています。

「毎日、その時々の肌の状態に応じて必要な製品をサプリメントのように選んで使っていただきたい。」

そんな想いを込めて、成分選定から処方設計までこだわり抜いた製品づくりを行っています。特に注目していただきたいのが、ISOV独自の技術「HDエトソーム」を搭載したHDエトソームラインです。ノンニードルコスメティックとインジェクションシステムを融合させた“コスジェクション”というコンセプトにより、有効成分を肌の奥深くまで届けることを実現。韓国のドクターズスキンケア市場でも多くの支持を得ています。

コンセプト

- ISOV BY YOU -

あなたの肌からのメッセージに耳を傾け

あらゆる肌悩みに科学的な解決策を

コスメセラピーの実現を体現し、

あらゆる肌の悩みに対応する科学的なソリューションを提供します。

I ― Inquiry お客様に満足いただける製品開発を目指して研究を続けます。

S ― Safe 安全な化粧品製造でお客様の肌を守るお手伝いをします。

O ― Only 私たちは唯一無二の差別化された化粧品ブランドを目指します。

V ― Voice お客様の声に耳を傾けながら、継続的に変化と発展を続けます。

【ISOVの特徴】

1. あらゆる肌悩みに化学的な解決策を提供

ISOVは、最新のドクターズスキンケア技術と特許技術を活用し、多様な肌悩みに対応する製品を開発しています。

2. 国内外のマーケットで展開

韓国国内にとどまらず、世界25カ国のクリニックを中心に愛用されています。

3. 顧客満足を追求したラインナップ

ISOVが提唱するスキンケアマーケティング「セラムマイジング」プログラムにより、その日の肌状態や好みに応じて自分だけのオーダーメイド型スキンケアが可能です。

4. クリニックに合わせた専門開発

最新のスキンケア技術やクリニックで使用されている機器のトレンドを取り入れ、肌の土台を強くするインジェクション技術を活かした製品を開発しています。

ISOVは、一人ひとり異なる肌悩みの解決を目指し、安定性と効果性を兼ね備えたスキンケアソリューションを提供し続けています。多様な肌質・肌タイプに対応できる製品ラインナップを揃え、美容医療の現場と共に進化を重ねてきました。

今回の出展では、全ラインナップの展示を行います。人気アイテムのプレゼントもご用意しておりますので、ぜひこの機会にお立ち寄りください。

ISOV 製品シリーズ

HD ETHOSIME (エイチディーエトソーム)AZULENE (アズレン)GENERAL (ジェネラル)SHEET MASK (シートマスク)

HD ETHOSIME

毎日の肌をベストに。お悩みで選ぶ、パーソナルケア美容液シリーズ。

ISOVの特殊製法と二重層リン脂質成分を融合した非注入システムにより、有効成分を真皮層の奥深くまで確実に届け、圧倒的な吸収力と即効性で肌本来の力を引き出します。

AZULENE

ゆらぎ肌に寄り添い、潤いで満たす。

敏感に傾いた肌を落ち着かせ、すばやく整える鎮静ケアシリーズ。

潤いと栄養を満たしながら、外的刺激から肌を守り、回復と再生を促します。

GENERAL

あなたのお気に入りが必ず見つかる、あなただけのスキンケアを。

健康な肌へと導く毎日のベーシックスキンケアシリーズ。

科学的根拠に基づく処方で、肌の基礎力をしっかりとサポートします。

製品一覧はこちら :https://isov-japan.com/product

自費研ナースカンファレンス＆自費研美容医療EXPO 概要

名称：自費研ナースカンファレンス＆自費研美容医療EXPO

会期：2025年8月28日(木)

時間：

一部 9:30～16:00 (自費研ナースカンファレンス)

二部 16:15～20:00 (自費研美容医療EXPO)

主催：一般社団法人顎顔面美容医療協会

出展ブース：コスメ体験エリア

公式ホームページ：https://jihiken-nurse.jp/

韓国発のドクターズスキンケアブランド「ISOV」は、医療現場の声を取り入れた科学的アプローチで、肌の根本的な健やかさを追求しています。日本市場においても、肌の多様な悩みに応えるために複数のシリーズを展開し、それぞれの肌質や状態に合わせた製品開発に注力しています。

ISOVは、植物由来の成分と先端技術の融合により、肌のバリア機能強化や鎮静、再生をサポート。乾燥や敏感、赤みなど、さまざまな肌トラブルの改善を目指す製品群を取り扱っています。今後も日本のユーザーに向けて、安全で効果的なスキンケアソリューションを提供し続けます。

株式会社ISOV JAPANは、今後も美容業界の発展に貢献し、多くの方々に美しさと自信を提供できるブランド作りに取り組んでまいります。

ブランドサイト：https://isov-japan.com/

公式Instgram：https://www.instagram.com/isovjapan/

本件に関するお問い合わせ

株式会社ISOV JAPAN

TEL：03-5797-8349 (平日：10:00～19:00)

E-mail：info@isov-japan.com

広報担当：星野