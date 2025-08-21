企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river」、LR株式会社とパートナー契約を締結

株式会社カルティブ

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」を運営する株式会社カルティブ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田 清）は、LR株式会社（本社：鹿児島県日置市、代表取締役：末永 祐馬）は業務提携に合意いたしましたので、お知らせします。

パートナー契約の背景と概要

今回の提携は、ふるさと納税を通じて自治体の財源確保や産業振興を支えてきたLRの地域伴走力と、企業版ふるさと納税を活用した自治体連携やプラットフォーム運営で実績を持つカルティブの企画・仕組み化力をかけ合わせ、自治体・企業双方にとってより強固なパートナーシップと伴走支援を実現することを目的としています。

人口減少や高齢化に伴う地域課題の深刻化に対し、自治体には外部の資金や知見が、企業には社会と共に成長する姿勢が求められています。企業版ふるさと納税は、こうした双方のニーズを結びつけ、持続的な共創を実現する有効な仕組みです。

両社は今後、強みを活かして、企業と自治体をつなぐプラットフォーム「river」を通じた支援をさらに強化し、寄附にとどまらない実効的な地域貢献を実現してまいります。

企業版ふるさと納税を起点に、企業と自治体が共に地域の未来を築き、持続可能で豊かな社会の実現に力を尽くしてまいります。

LR株式会社について

LR株式会社は、「地方活性化（Local Revitalization）」の頭文字を社名に掲げ、地方自治体・事業者に「気づきを与え、経済的豊かさをともにつくる存在」を目指し、ふるさと納税事業を軸に地域課題の解決に取り組んでいます。本社のある九州をはじめ、中国・四国・関西・東北・北海道など全国の自治体をサポートし、地域の特色を生かしたEC運営、コンサルティング、プロモーション支援を通じて地方の活性化に貢献しています。

会社名：LR株式会社

所在地：鹿児島県日置市伊集院町郡1343-1

設立：2016年8月31日

代表者：代表取締役 末永 祐馬

事業内容：ふるさと納税業務代行事業、ECサポート事業（サイト制作、コンサルティング等）、商品開発・販売事業、地域課題解決事業

会社HP： https://local-revitalization.co.jp/

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」

サービスサイト：https://cpriver.jp/

株式会社カルティブが提供する、企業版ふるさと納税を核とした地域活性化のための知恵を集めたプラットフォームです。

企業版ふるさと納税を通じて、地域と企業を繋ぎ、地方創生を通じて、一人でも多くの人が、継続的に幸せに暮らせる社会づくりを目指しています。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

サービスサイトURL： https://kifuru.jp/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。

全国の寄付プロジェクトを探し、オンラインで寄付することができます。

会社概要

企業版ふるさと納税支援事業「river（リバー）」「企ふるオンライン」など自社サービスや自治体及び企業支援を中心に「地域」「教育」「文化」を事業の柱として行っております。

株式会社カルティブ

https://www.cultive.co.jp/

代表取締役：池田 清

設立 ：2014年10月

本社所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目19－12 スカイビル 19F

事業内容 ：

地域の問題解決支援

経営戦略支援

情報発信支援

事業立案及び運営支援

WEB及びシステム構築

人材教育支援