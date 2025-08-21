灯白社、「小説推理」ブランドのWEB完全移行期におけるブランディングに伴い、ビジュアルとコピーライティングを全面支援

株式会社灯白社

株式会社灯白社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小木曽一輝）は、双葉社が展開する老舗小説誌『小説推理』のブランド刷新プロジェクトにおいて、ブランディングビジュアルの制作およびコピーライティングを担当いたしました。ミステリーの世界観を表現しながら、紙媒体からデジタルへの移行にも対応する設計を通じて、読者との新たな接点づくりを支援しました。

■プロジェクトの背景

『小説推理』は1973年創刊、国内有数の歴史を誇るミステリー専門誌です。2025年4月より紙媒体からWeb媒体「WEB小説推理」へ移行し、ブランドとしても新たな読者体験を提供すべく刷新が図られました。当社はこのタイミングにおいて、ブランド再設計に伴うビジュアル制作とコピーライティングの両面から支援いたしました。

■灯白社制作スタッフリスト

コピーライティング／小林憲史（株式会社灯白社）

アートディレクション／小島香澄（株式会社NENNLIN）

監修／株式会社双葉社 小説推理編集部

■株式会社灯白社について

「世界をもっとビビッドに。」

をミッションに掲げ、クリエイターと共創し、国内外におけるエンターテインメント市場の拡大に取り組むグローバルアクセラレーター企業です。企画、プロモーション、マーチャンダイジング、コンテンツ開発を軸に幅広いビジネスを展開し、クリエイターや版権企業の国内外での成長支援や新たな収益機会の創出を、伴走・共創の姿勢で推進しています。イラストレーターや個人VTuberを起点に、版権企業や出版社、配給会社と連携し、個人が権利を保持したまま作品を育てられるクリエイターエコノミーの実現を目指しています。創造力をグローバルな価値に昇華し、クリエイターへの還元を通じて、すべてのステークホルダーの待遇改善と地位向上に貢献します。

■会社概要

株式会社灯白社

代表：代表取締役小木曽 一輝

所在：渋谷区桜丘町16－13桜丘フロントIIビル

資本：36,500,000円 (資本準備金含む）

社員：40名 （正社員・業務委託含む）

電話：050-3159-6205

https://shop.wonder-story.jp/pages/hp



