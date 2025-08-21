スペシャルティ・マーケットプレイス「BUYMA」がeBayで販売開始

イーベイ・ジャパン株式会社

世界最大規模のオンライン・マーケットプレイス「eBay（イーベイ）」は今年設立30周年を迎えます。16年以上eBayにおける日本セラーの越境EC（海外販売）を支援するイーベイ・ジャパン株式会社（所在地︓東京都渋谷区、代表取締役社長︓岡田 雅之、以下イーベイ・ジャパン）は、株式会社エニグモ（代表取締役最高経営責任者：須田 将啓、本社：東京都港区、東証プライム：証券コード3665、以下エニグモ）が運営するスペシャルティ・マーケットプレイス「BUYMA（バイマ）」がeBayに新たに出店を開始したことをお知らせします。

■世界のトレンドを発信する、日本発のスペシャルティ・マーケットプレイスBUYMAがeBayに登場

BUYMAは日本を含む世界185ヵ国に在住する23万人以上のパーソナルショッパー（出品者）から人気のラグジュアリーブランド、国内完売・入手困難なアイテム、国内未上陸ブランドなどが購入できるマーケットプレイスです。

2024年には、中古品を扱う「BUYMA VINTAGE」もスタート。サステナブルファッションへの取り組みとして、新たなファッションの楽しみ方を提案しています。

BUYMAに出品されている商品の約半数は、日本のパーソナルショッパーによって提供されています。円安やインバウンド需要の高まりを受け、2024年からは越境ECに本格参入しました。更なる海外販路の拡大を目指し、欧米圏に強い販路を持つeBayを新たな販売チャネルとして選定しました。初期展開の中心は、日本から出品されるラグジュアリーヴィンテージアイテムです。高い品質、丁寧なメンテナンス、信頼できる出品者によって、BUYMAのヴィンテージ商品は海外バイヤーから非常に高い評価を受けており、eBayとの親和性が高いカテゴリーと言えます。

今回のeBay出店にあたっては、企業の越境EC参入を支援するBeeCruise株式会社のeBay出店支援サービスを利用しており、BeeCruiseがアカウント開設から商品データ連携、翻訳や適正化、海外ユーザーからのお問い合わせ対応や海外配送を行います。これによりBUYMAは、少ない手間でeBay向けの商品販売を開始することが可能になります。

■世界のバイヤーが注目する「Shop From Japan」のeBayのヴィンテージアイテム

eBayにおいて、日本から販売されているバッグ・時計・ジュエリーなどの高級ファッション商材は、海外バイヤーからの人気が非常に高い主力カテゴリーのひとつです。実際に、2024年の取引額トップカテゴリーは「レディースアパレル＆バッグ・ブランド小物」となっており、特にシャネル、カルティエ、ヴァンクリーフ＆アーペルといった高級ブランドの需要が顕著に伸びています。

また、eBayの調査では、高級ファッションアイテム購入者のうち62％が越境ECを利用しており、EU・英国・日本の商品をeBayのような「ワンストップ型」のマーケットプレイスで購入する傾向が見られます。（※1）

中でも、日本から購入するという選択肢は近年注目を集めており、ヨーロッパブランドであっても「日本から購入したい」というニーズが存在します。eBayではこうした動きを「Shop From Japan」と呼び、日本のリユース文化や品質管理、誠実な商習慣への信頼がその背景にあります。

※1 参考：イーベイ・ジャパン 「2024年年間越境ECレポート」 https://www.ebay.co.jp/release/20250307/

■eBayが提供する「安心」と「安全」。高級商品の取引を支える「真贋保証サービス」とは？

「真贋保証サービス（Authenticity Guarantee）」とは、ハンドバッグやジュエリー、時計などの高額商品を日本鑑定センターが無料で真贋鑑定を行い、認証された商品のみをバイヤーに届けるeBay特有のサービスです。プロの鑑定士が商品を鑑定、状態をチェックすることで、セラーとバイヤー間の信頼性の高い取引を実現します。さらに、越境ECの最大の悩みである配送を国内で完結できるだけでなく、返品時にも真贋保証があることで、安全性と利便性を提供します。2025年には、ジュエリーの取り扱いも開始しました。認証を通過した商品だけがバイヤーに届けられるため、海外バイヤーからの信頼性向上につながります。（※2）

※2 参考：イーベイ・ジャパン 「真贋保証サービスを日本の全セラーに“無料”で開放し、高額商品を安心して販売できる、信頼性の高い越境EC市場を実現」 https://www.ebay.co.jp/release/20250515/

◎真贋サービスの概要はこちら：eBay 真贋保証サービス：https://www.ebay.co.jp/authenticity-guarantee/

＜ セラー側のメリット ＞

- 国内の鑑定センターへの配送のみとなり、海外配送の手間が省ける- 真贋保証マークにより、バイヤーからの信頼度を高め、購入に繋げやすい- サービスが無料のため、気軽に活用できる- 返品が発生した際、商品のすり替えや紛失、破損等のリスクがなくなる

＜ バイヤー側のメリット ＞

- 偽物の購入のリスクがなくなる- 商品ページの説明や状態と異なる商品の購入のリスクがなくなる- 返品時の返送が国内の鑑定センターへの配送のみとなり、海外配送の手間が省ける

こうした制度拡充により、安心・安全に世界中のバイヤーへ価値ある商品を届けられる環境が整いつつあります。

「まだ見ぬ価値ある商品を、最適なかたちで世界中に届ける」--BUYMAが大切にしてきたこの理念は、eBayにも通じるものであり、今回の出店を通じて、BUYMAの高品質な商品ラインナップと培われた目利き力が、グローバル市場でさらに存在感を高めていくことが期待されます。

イーベイ・ジャパンでは、越境EC市場における日本の魅力をより一層世界へ発信できるよう今後も海外への販路開拓や売上増加を目指すセラーへの支援を強化してまいります。

・BUYMA eBay店:https://www.ebay.com/str/buymaofficial

【BUYMA（バイマ）について】

エニグモ社が運営するBUYMAは、世界185カ国に在住する23万人以上のパーソナルショッパー(出品者)から世界中の魅力的な商品をお得に購入できるこれまでにない新しいスペシャルティ・マーケットプレイスです。会員数は1,163万人を突破、取扱ブランド数は1.9万を超え、日本未上陸ブランド、国内完売アイテムをはじめとした世界中のファッショントレンドアイテムからコスメ、インテリア雑貨まで幅広く揃えております。

公式オンラインサイト：https://www.buyma.com/?af=601

コーポレートサイト：https://enigmo.co.jp/

【eBay Inc.およびイーベイ・ジャパンについて】

eBay Inc.（米国NASDAQ上場、ティッカーシンボル：EBAY）は、世界の人々をつなぎ、コミュニティを創出して、すべての人の生活を豊かにするeコマースのリーダーです。当社の革新的な技術は、世界190以上の市場で数百万人のセラー（売り手）とバイヤー（買い手）を支援し、誰もが成長し成功するチャンスを提供しています。1995年に米国カリフォルニア州サンノゼで創業されたeBayは、素晴らしい価値とユニークな品揃えを見つけるための世界最大級かつ最も活気のあるマーケットプレイスの一つです。2024年には約750億ドルの総取引高を実現しました。

会社情報の詳細と運営サイトの情報はこちら(https://www.ebayinc.com/)からご覧いただけます。

https://www.ebayinc.com/

【イーベイ・ジャパン株式会社】

本社所在地：東京都渋谷区

事業内容：eBay Inc.の日本法人として、オンライン・マーケットプレイス「eBay」を通じた日本セラーの「越境EC」支援を行っています。https://www.ebay.co.jp/