《イベント情報》基調講演に一橋ビジネススクール特任教授 楠木 建 氏 ご登壇！2025年9月25日「Japan CyberSecurity Practice 2025 Autumn」開催

エムオーテックス株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：徳毛 博幸、以下MOTEX）は、2025年9月25日（木）、日本企業のセキュリティレベル向上への寄与を目指すオンラインカンファレンス「Japan CyberSecurity Practice 2025 Autumn」を開催します。

―― 現場で効いた“実践”を、自社の守りに変える。

DXやAIの進展に伴い、昨今サイバー攻撃の手口はより複雑・高度化しており、企業・組織を取り巻くセキュリティリスクは増加の一途をたどっています。その一方で、多くの企業では、増大する脅威からシステムや情報資産、ひいては事業や社員、会社を守るために必要なセキュリティ対策を講じたくとも、リソースや人材の不足といった壁に直面するなど、さまざまな課題を抱えています。

本カンファレンスでは、実際に企業が組織の防御力を高めるために実施している取り組みを、形式論にとどまらない“実践知”としてご紹介します。経営層はもちろん、情報システム、DX推進、経営企画、人事、営業部門など、企業・組織のセキュリティ対策に関わるすべての方に有益なノウハウをお届けします。

■ 本イベントの見どころをご紹介

～ご参加者はカンファレンス終了後もアーカイブ動画を視聴可能！～

※一部講演はアーカイブ視聴対象外となります。

● 一橋ビジネススクール特任教授 楠木 建 氏 ご登壇！

難解になりがちな戦略理論を実務に即したストーリーでわかりやすく伝え、30万部を超えるベストセラーとなった『ストーリーとしての競争戦略』の著者、楠木 建 氏が基調講演にご登壇。生成AIの発展により、誰もがアウトプットを容易に作成し“正解”が大量に生まれる現代において、企業はいかにして“違い”を打ち出し、戦略的な独自性を築いていくべきかについて解説します。



● 各社の事例が集結！現場から学ぶセキュリティ対策

国内有数のサイバーセキュリティ企業が登壇し、現場で実際に効果を上げた“実践知”をご紹介。ID管理、セキュリティ教育、脆弱性診断、内部不正検知、メール送信リスク（PPAP・誤送信・フィッシング）対策、SaaSアカウント管理など、ここでしか聞けない各分野の先進事例や、導入・運用のリアルな知見が満載の、貴重なセッションをお届けします。

■ イベント概要

【開催日時】2025年9月25日（木）10:00～15:30

【開催形式】オンライン

【参加方法】事前申し込み制（無料）

■ プログラム

※イベントの内容は予告なく変更する場合がございます。最新のプログラムは、Webページにてご確認ください。

■ MOTEXについて

MOTEXは「LANSCOPE」ブランドのもと、プロダクト・サービスの提供を通じて、エンドポイントにおけるIT資産管理・情報漏洩対策・ウイルス対策から総合的な診断・コンサルティングまで、お客様が抱えるサイバーセキュリティの課題解決を支援しています。

「Secure Productivity（安全と生産性の両立）」をミッションに掲げ、お客様がエンドポイントやネットワーク、ITサービスを安心してご利用いただけるよう、これまで培ってきた技術と豊富な知見で、世界水準のプロダクト・サービスをご提供します。

