『物流コンサルタント徹底活用ガイド 2025年版』資料を無料公開

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、資料『物流コンサルタント徹底活用ガイド 2025年版』を作成し、無料公開しましたのでお知らせいたします。

『物流コンサルタント徹底活用ガイド 2025年版』

ドライバー残業規制「2024年問題」、物流統括管理者（CLO）義務化、物流DX投資や脱炭素対応など、近年複雑化する物流課題に対し、企業が“今すぐ相談できる”代表的なテーマとその進め方を、物流コンサルタントの視点でわかりやすく整理した資料です。

以下のフォームに必要情報をご入力いただくと、無料でダウンロードいただけます。

ダウンロードフォーム ： https://www.logizard-zero.com/whitepaper-download/consultant01.html

現場改善やCLOに関するご相談まで、物流に課題を感じている方におすすめ！

2024年4月より始まったドライバーの時間外労働規制により、長距離輸送の3割に影響が出るとされる「物流2024年問題」や、2026年度までのCLO選任義務、補助金を活用したEV導入や共同配送の推進など、物流業界を取り巻く環境は大きく変化しています。

本資料では、こうした物流の制度・市場・現場課題に対して、どのように物流コンサルタントと連携し、効果的な改善を進めるかを解説。単なる外部委託ではなく、経営に並走する“共創型パートナー”としての役割や、相談テーマ・フロー・費用感を具体的にご紹介しています。

目次

- 物流業界を取り巻く環境変化- 物流コンサルタントの役割と市場規模- 2025年版・主要相談テーマ- 相談フローと費用感- コンサルタント選びはパートナー選び

