アイレット、AWS より11年連続で高いビジネスの健全性・技術力の証明を獲得

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩永充正、以下 アイレット）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）の AWS パートナーネットワーク（APN）プログラムであるマネージドサービスプロバイダ（以下、MSP）プログラムの認定を更新しました。この度の更新において当社は、AWS MSP パートナープログラムにおける検証チェックリストである最新バージョン7.0の要件を満たし、認定を取得しました。なお、当社は高いビジネスの健全性と技術的能力を保持するパートナーであることが評価され、当 MSP 認定を2014年の初回認定以来、11年連続で更新しています。

■AWS MSP プログラムについて

AWS MSP プログラムとは、AWS への高度な移行スキルを持ち、お客様の環境のモニタリングや自動化による運用管理を積極的に行なうことで、お客様に価値を提供することができる AWS パートナーを認定するプログラムです。計画と設計、構築と移行、オペレーションとサポート、オートメーションと最適化を含む、クラウドジャーニーのあらゆる段階でお客様をサポートする能力があるのかを、チェックリストを基に第三者の監査機関が監査します。AWS MSP プログラムでは、年に一度の更新が必要で、更新時には最新の MSP 検証チェックリストの要件を満たすことが求められます。

■アイレットにおける AWS の実績とセキュリティへの取り組み

アイレットは、2010年に AWS のクラウドサービス導入設計から24時間365日の運用・保守までをトータルでサポートする「cloudpack」の提供を開始しました。2013年には日本初の「AWS プレミアコンサルティングパートナー（現 AWS プレミアティアサービスパートナー）」の1社として認定され、その後現在まで認定を継続しています。これまでの AWS 導入実績は2,500社以上、年間プロジェクト数は4,300以上となり、スタートアップ企業から大企業まで、規模や業種を問わず幅広いお客様に「cloudpack」が活用されています。

また、アイレットは2025年7月に企業の VMware 環境のクラウド移行を推進する戦略的協業契約（SCA）を AWS と締結(https://cloudpack.jp/info/20250717.html)しました。これにより、長年にわたる AWS 構築・運用実績と、VMware 基盤で稼働する数百台ものシステム・仮想マシンのクラウド移行実績など、VMware 環境に関する深い知見を活かして、既存の VMware 環境から AWS への移行、および VMware Cloud on AWS の AWS 上での再構築におけるモダナイゼーションを強力に推進してまいります。

【2024年度の AWS パートナーアワードにおけるアイレットの受賞歴】- SI Partner of the Year - Japan（2024年3月 AWS Partner Summit Tokyo 2024）(https://cloudpack.jp/info/20240318-2.html)- Industry Partner of the Year - Auto and Manufacturing - APJ（2024年12月 AWS re:Invent 2024）(https://cloudpack.jp/info/20241203.html)- Industry Partner of the Year - Media, Entertainment, Gaming & Sports - APJ（2024年12月 AWS re:Invent 2024）(https://cloudpack.jp/info/20241203.html)

セキュリティにおいては、当社は AWS が世界各地に設置するすべての AWS リージョンで取得する国際的なセキュリティ認証の重要性を強く認識し、各認証が要求する事項への準拠および独立した第三者機関による各認証の取得に注力しています。この取り組みの一環として、ISMS、ISMS クラウドセキュリティ認証、PIMS、PCI DSS の認証取得、さらに米国公認会計士協会（AICPA：American Institute of CPAs http://www.aicpa.org）が定める、財務報告目的以外の受託サービスに関する内部統制の保証報告書である SOC2 を受領しています。

・数々の国際規格に認証されたアイレットの信頼性：https://www.iret.co.jp/service/certified.html







【アイレット株式会社 会社概要】

会社名：アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階（7階受付）

代表者：代表取締役社長 岩永充正

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容：

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。



