[無料トレーニング]AIトレーニング第2弾のご紹介:Atlassian Rovo 101：チームナレッジを解放するAIエージェント入門 - INNOOV株式会社主催 -
前回の無料トレーニング Atlassian Intelligence トレーニングイベント アーカイブ配信もしております。こちらもご覧ください。
https://vimeo.com/1106382004?fl=pl&fe=sh(https://vimeo.com/1106382004?fl=pl&fe=sh)
Atlassian Rovo Training
Atlassian Rovo トレーニングのご紹介
トレーニングイベント: INNOOV株式会社主催
Atlassian Rovo 101：チームナレッジを解放するAIエージェント入門
Peatixイベント登録リンク(https://innoov-atlassian-intelligenceintelligence-rovo2.peatix.com/view)
～Rovoで実現するチームナレッジ活用、始めてみませんか？～
前回の 「Atlassian Intelligence トレーニング」 に続く第2弾では、Atlassianが新たに提供を開始したAI機能 「Rovo」 をテーマにした無料トレーニングを開催します。
Rovoは、チームに分散するナレッジをAIが収集・整理し、AIエージェントとして日々の業務に活用できる革新的な仕組みです。
「情報が社内に散在して探しにくい」「ナレッジを活かしきれていない」といった課題に対して、Rovoがどのように解決できるかを実際のデモを交えてご紹介します。
★ 開催日：
2025年9月5日（金）12:00～13:30 (オンライン開催)
📘 トレーニング内容（予定）：
Atlassian Rovo 101
- Rovoの設計思想と基本機能の解説
-
ナレッジをAIエージェントに変換する仕組み
-
Jira・Confluenceと連携した具体的な活用例
-
日常業務に役立つユースケース（情報検索、ドキュメント生成、チケット支援など）
-
Atlassian Intelligenceと組み合わせた応用シナリオ
💡 なぜ今、Atlassian Rovo？
企業の生産性向上において、情報の分散と属人化は大きな課題です。
「Rovo」は、これらをAIで解決し、必要な情報をすぐに取り出せる“チームのAIエージェント” として活用可能です。
- チームナレッジを集約し、活用度を最大化
-
シームレスにJira・Confluenceと連携
-
担当者の作業負担を軽減し、効率と品質を両立
前回のトレーニングで大きな反響をいただいた「もっと実践的な内容を学びたい」という声に応え、第2弾ではRovoを深掘りします。
特に「ナレッジが散在して活かしきれない」「情報共有が属人化している」といった多くの企業が抱える課題に対して、Rovoがどう解決するのかを具体的にお見せします。
🔜 今後の予定
今回のトレーニングは「Rovo入門編」となりますが、今後はさらに実践的・応用的な内容を扱うセッションも予定しています。
継続的に学べるシリーズとして、AIを活用した業務改革のノウハウを発信してまいります。
▶ ご登録はこちら
Peatixイベント登録リンク(https://innoov-atlassian-intelligenceintelligence-rovo2.peatix.com/view)
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。