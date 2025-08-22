[無料トレーニング]AIトレーニング第2弾のご紹介:Atlassian Rovo 101：チームナレッジを解放するAIエージェント入門 - INNOOV株式会社主催

INNOOV株式会社

前回の無料トレーニング Atlassian Intelligence トレーニングイベント アーカイブ配信もしております。こちらもご覧ください。

https://vimeo.com/1106382004?fl=pl&fe=sh(https://vimeo.com/1106382004?fl=pl&fe=sh)

Atlassian Rovo トレーニングのご紹介

Atlassian Rovo Training

トレーニングイベント: INNOOV株式会社主催

Atlassian Rovo 101：チームナレッジを解放するAIエージェント入門

Peatixイベント登録リンク(https://innoov-atlassian-intelligenceintelligence-rovo2.peatix.com/view)

～Rovoで実現するチームナレッジ活用、始めてみませんか？～

前回の 「Atlassian Intelligence トレーニング」 に続く第2弾では、Atlassianが新たに提供を開始したAI機能 「Rovo」 をテーマにした無料トレーニングを開催します。

Rovoは、チームに分散するナレッジをAIが収集・整理し、AIエージェントとして日々の業務に活用できる革新的な仕組みです。



「情報が社内に散在して探しにくい」「ナレッジを活かしきれていない」といった課題に対して、Rovoがどのように解決できるかを実際のデモを交えてご紹介します。

★ 開催日：

2025年9月5日（金）12:00～13:30 (オンライン開催)

📘 トレーニング内容（予定）：

💡 なぜ今、Atlassian Rovo？

Atlassian Rovo 101- Rovoの設計思想と基本機能の解説ナレッジをAIエージェントに変換する仕組みJira・Confluenceと連携した具体的な活用例日常業務に役立つユースケース（情報検索、ドキュメント生成、チケット支援など）Atlassian Intelligenceと組み合わせた応用シナリオ

企業の生産性向上において、情報の分散と属人化は大きな課題です。

「Rovo」は、これらをAIで解決し、必要な情報をすぐに取り出せる“チームのAIエージェント” として活用可能です。

- チームナレッジを集約し、活用度を最大化シームレスにJira・Confluenceと連携担当者の作業負担を軽減し、効率と品質を両立

前回のトレーニングで大きな反響をいただいた「もっと実践的な内容を学びたい」という声に応え、第2弾ではRovoを深掘りします。

特に「ナレッジが散在して活かしきれない」「情報共有が属人化している」といった多くの企業が抱える課題に対して、Rovoがどう解決するのかを具体的にお見せします。

🔜 今後の予定

今回のトレーニングは「Rovo入門編」となりますが、今後はさらに実践的・応用的な内容を扱うセッションも予定しています。

継続的に学べるシリーズとして、AIを活用した業務改革のノウハウを発信してまいります。

▶ ご登録はこちら

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。