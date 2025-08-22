【荷主企業の物流実態調査】リードタイム短縮、最大の期待は「在庫削減」によるキャッシュフロー改善。45%が回答。守りから攻めへ、物流の安定が経営基盤を強化。

株式会社Univearth

物流DXプラットフォーム『LIFTI』を運営する株式会社Univearth（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：谷口 臨太朗）は、荷主企業の物流業務従事者を対象に、「配送リードタイム短縮への期待に関する実態調査」を実施しました。本調査は、リードタイムの短縮が実現した場合、荷主企業がどのような経営効果を最も期待しているかを明らかにすることを目的としています。

調査の結果、リードタイム短縮によって最も期待する効果は「在庫削減によるキャッシュフローおよび保管コストの改善」（45.4%）であることが明らかになりました。

荷主企業の物流実態調査レポート2025 :https://www.lifti.jp/document/WhitePaper006- リードタイム短縮により最も期待する効果は、「在庫削減によるキャッシュフローおよび保管コストの改善」で45.4%。物流の効率化が財務体質の改善に直結するとの認識が強い。- 次いで「顧客満足度の向上による取引継続・拡大」が40.3%。安定した納品が、顧客との良好な関係を築く上で不可欠であると考えられている。- 「販売機会ロスの削減による売上向上」も 38.7% と高く、欠品を防ぐことがトップラインの成長に貢献するという強い期待がうかがえる。- これらの結果から、荷主企業はリードタイム短縮を、コスト削減（守り）と売上・顧客満足度向上（攻め）の両面に効く、重要な経営戦略として位置づけていることが分かる。- 調査主体： 株式会社Univerth- 調査期間： 2025年7月1日～7月20日- 調査方法： インターネット調査- 調査対象： 荷主企業の物流業務従事者- 有効回答数： 200 （設問回答者数: 119）配送リードタイムを短縮することによって、最も期待する効果（n=119、3つまで選択）

今回の調査結果は、前回の「リードタイムが事業に与える影響」の調査結果と見事に表裏一体の関係にあります。企業は、不安定なリードタイムによって失っている「キャッシュフロー」「顧客満足」「売上」を、リードタイムの短縮・安定化によって取り戻したいと強く渇望しているのです。

このことは、荷主企業にとって物流が単なる「コスト」ではなく、企業の競争力や収益性を左右する「戦略的機能」へとその認識が変化していることを示唆しています。安定した物流は、無駄な在庫を圧縮して経営資源を有効活用させ、顧客の信頼を勝ち取り、着実な売上増へと繋げる、まさに好循環の起点となり得ます。

この好循環を実現するためには、経験や勘に頼った属人的な管理から脱却し、データに基づいてサプライチェーン全体を最適化するアプローチが不可欠です。

