【佛教大学】共同研究「多死社会を見据えた社会的共通資本の向上による地域共生社会の創造を目指した人材育成プログラムの検討」公開研究会を開催
佛教大学総合研究所（京都市北区）は共同研究プロジェクト「多死社会を見据えた社会的共通資本の向上による地域共生社会の創造を目指した人材育成プログラムの検討」（研究代表：濱吉美穂 保健医療技術学部教授）において、公開研究会「暮らし・地域・人の繋がりをデザインし社会を動かす」を9月5日（金）に佛教大学二条キャンパス（京都市中京区）で開催します。
「デザインで社会をよくする」建築や空間の枠にとどまらず、人や社会の営みに働きかける「しくみ」や「文化」そのものをデザインし、"あたりまえ"とされてきた社会の前提に問いを投げかけ、新たな選択肢や価値観の兆しを「かたちにしていく」プロセスについてお話しいただきます。今回は、建築家の和田デザイン事務所代表取締役 和田優輝氏に講演いただきます。ぜひご参加ください。
●開催概要
・日時：2025年9月5日（金）16時～17時30分
・場所：佛教大学二条キャンパス N1 209教室
〒604-8418 京都市中京区西ノ京東栂尾町7
・開催形式：対面またはZoom配信によるハイフレックス開催
・参加：無料・当日参加可能
→取材をご希望の場合は前日までに下記佛教大学広報課までご連絡ください。
・講師：和田優輝 氏
（建築家、和田デザイン事務所代表取締役、岡山県立大学デザイン学部非常勤講師）
・講演テーマ：暮らし・地域・人の繋がりをデザインし社会を動かす
詳細はこちら： https://www.bukkyo-u.ac.jp/news/info/20250806-28289.html
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
