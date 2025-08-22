こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【佛教大学FAST】学生が児童館で防災クイズを実施
佛教大学（京都市北区）の学生消防防災サークル「佛教大学FAST」の学生たちが、京都市大宮西野山児童館で児童を対象とした防災クイズを企画・実施します。
「佛教大学FAST」の学生たちが、地域の子どもたちに楽しく防災について学んでもらうことを目的とし、火事や台風、地震などを題材とした〇×形式のクイズを作成し ました。
当日は4名の学生が参加し、子どもたちと交流しながら、クイズを通して「もしも」のときに役立つ豆知識を紹介します！
◆実施概要◆
・日時：2025年8月25日（月）14:00～14:30
・場所：京都市大宮西野山児童館
（〒603-8444 京都府京都市北区大宮西野山町41）
・内容：児童を対象とした防災クイズ
「佛教大学FAST（Fire and Safety Team：通称 FAST）」とは...
地域の防災の担い手である消防団の若手団員が不足するなか、将来の地域防災人材として大学生を育成することを目的に、京都府防災消防企画課の協力のもと、社会連携センタープロジェクトとして活動を行う学生による消防防災サークル。
本学紫野キャンパス（京都市北区）がある自治会「楽只学区」の消防団である「楽只消防分団」との防火・防災パトロールなど、さまざまな活動を行っています。
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/