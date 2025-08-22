こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「未来社会デザイン統括本部＆データ駆動イノベーション推進本部 合同シンポジウム2025」を開催いたします。
九州大学は、「指定国立大学法人」の指定を受け、その構想を基に、今後10年間の大学の方向性、方針を示す「Kyushu University VISION2030」を策定し、本学が目指す姿として「総合知で社会変革を牽引する大学」を掲げています。 目指す姿を実現するための取組を推進する未来社会デザイン統括本部とデータ駆動イノベーション推進本部は、今年は「九州から発信する未来の食のかたち」をテーマに合同シンポジウムを開催し、食に関する社会的課題の解決へ向けた取組やデータ駆動社会に向けた取組を紹介します。
多くの皆様のご参加をお待ちしています。
対象
一般向け、在学生・教職員向け、その他
言語
日本語
開催日時
2025.09.04 (木) 13:00 ～ 2025.09.04 (木) 17:15
開催場所
伊都キャンパス
会場名
九州大学伊都キャンパス稲盛財団記念館（稲盛ホール）／オンライン同時配信
会場の住所
福岡市西区元岡744
定員
先着 120名 ※ 現地参加120名程度参加費無料
イベント詳細
＜プログラム＞
13:00-13:05 開会挨拶
九州大学総長 石橋 達朗
13:10-13:30 基調講演
「食に関する社会課題解決と新たな価値創造に向けて」
未来社会デザイン統括本部ディレクター 木附 誠一
13:30-14:20 招待講演１
「蚕で世界を変えていく。」
KAICO株式会社の事業が食糧・環境問題を解決する」
KAICO株式会社 代表取締役 大和 建太 氏
14:30-15:10 FS本部取組紹介
①「Environmental Plastics Research Complex (EPReC)
ー環境プラスチック汚染への取り組みー」
応用力学研究所 磯辺 篤彦 教授
（環境・食料ユニットサブリーダー）
②「持続的食料資源デザイン研究プログラム
（Sustainable Food Resource Design Program）
ー未来の「食」を育てる知と実践のかたちー」
農学研究院 中村 崇裕 教授
（環境・食料ユニットサブリーダー）
15:10-15:40 招待講演２
「科学技術・イノベーション政策について
ー研究力強化に向けた農林水産を含む基礎研究の支援など(仮)」
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局参事官（統合戦略担当）
永澤 剛 氏
15:40-15:55 DX本部取組紹介
「データ駆動社会に向けた取組と食分野における応用可能性」
九州大学理事・副学長/データ駆動イノベーション推進本部副本部長
内田 誠一
16:10-17:10 パネルディスカッション
「シンクタンク×環境・食料の提言に向けて」
17:10-17:15 閉会挨拶
九州大学理事・副学長／プロボスト、未来社会デザイン統括本部副本部長 荒殿 誠
合同シンポジウムに関するその他最新情報は、今後未来社会デザイン統括本部HP（https://in2fs.kyushu-u.ac.jp/events/fsdxjointsymposium2025/）にて随時更新していきます。
申込方法
事前申し込みの必要あり
[Webサイト]
※下記専用フォームより事前にお申し込みください。
https://forms.office.com/r/kRiBD5A0MT
申込受付期間
2025.07.22 (火) -2025.09.02 (火) 17：00
お問合せ先
担当：九州大学 未来社会デザイン統括本部＆データ駆動イノベーション推進本部 合同シンポジウム事務局 企画部社会共創課共創企画係／情報システム部デジタル推進企画室
Mail：vision-event★jimu.kyushu-u.ac.jp
※メールアドレスの★を@に変更してください。
ホームページ
https://in2fs.kyushu-u.ac.jp/events/fsdxjointsymposium2025/
公開期間
2025.07.28 (月) -
