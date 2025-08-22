総いいね100万超！ うっトリが止まらない！ いま最注目の鳥マンガ第2弾『キジバトくん日記２』2025年10月20日（月）発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年10月20日（月）に『キジバトくん日記２』（著：初丸うげべそ）を発売いたします。また、同著者による『ニャーゴとピュロロロ１』（小学館）との同日発売を記念したキャンペーンを実施いたします。
ちょっぴりシャイなキジバトくんの癒やしの日記コメディ！ 描き下ろしマンガ＆イラスト40ページ超！
2024年9月に第1巻が刊行され、発売即重版した『キジバトくん日記』（著：初丸うげべそ）の続編となる『キジバトくん日記２』の発売が、2025年10月20日（月）に決定いたしました。全編フルカラーで、描き下ろしマンガ＆イラストを40ページ以上収録予定です。
また、同著者による『ニャーゴとピュロロロ１』との同日発売を記念したキャンペーンも実施いたします。
■あらすじ
ささやかな日常のあれこれを日記に綴っているキジバトくん。SNSを通して新たなお友達との出会いが！ 一方、人気チュンチューバ―の友鳥・メジロっちとひょんなことからすれ違ってしまい……。個性豊かな鳥たちの愛おしい日々を描く、いま最注目の鳥マンガ第2弾！
■書店特典情報
- 三省堂書店
描き下ろしモノクロペーパー
※一部店舗を除く
- 丸善ジュンク堂書店
描き下ろしモノクロペーパー
※一部店舗を除く
- Amazon限定版
描き下ろしスマホ壁紙 データ配信
https://www.amazon.co.jp/dp/4041162513
※特典は2026年1月22日（木）23:59までご購入の方が対象になります。対象期間を過ぎてご購入の方には特典がつきません。
※Kindle版には特典がつきません。
※ダウンロードメールの送信は、商品の出荷発送時となります。
- 楽天
サイン本（先着）
https://books.rakuten.co.jp/rb/18327511/
- 大垣書店
サイン本（抽選）
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02p7q5fyzpk41.html
※三省堂・丸善ジュンク堂書店の特典はなくなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。
■『キジバトくん日記２』『ニャーゴとピュロロロ１』同日発売記念キャンペーン
2冊購入＆帯についている応募券で、初丸うげべそさん直筆描き下ろしイラスト＆サイン入り色紙を抽選で5名様にプレゼント！
＜対象書籍＞
『キジバトくん日記２』（KADOKAWA）
『ニャーゴとピュロロロ１』（小学館・ビッグコミックス）
※キャンペーン帯がついているもののみ対象。
※応募券はコピー不可です。
※電子版からはご応募いただけません。
＜応募方法＞
対象書籍の帯についている応募券【各1枚ずつ合計2種】を郵便はがきに剥がれないようしっかりと貼り、（1）郵便番号 （2）住所 （3）氏名 （4）電話番号 （5）年齢 （6）本書の感想を明記のうえ、下記あて先までお送りください。
＜あて先＞
〒102-8177
東京都千代田区富士見2-13-3
KADOKAWA 初丸うげべそさん読者プレゼント係
＜応募しめ切り＞
2026年1月31日（土）※当日消印有効
＜注意事項＞
- ハガキ1枚につき応募は1口まで。複数応募も可能ですが、おひとりにつき当選は1口までとなります。
- 記入漏れ、応募券・郵便料金不足など不備がある場合、応募をお受けできません。応募券はテープ等で補強してください。
- 当選発表は賞品の発送（2026年2月下旬）をもって代えさせていただきます（発送先は日本国内に限ります）。
- 賞品を譲渡（転売、オークションを含む）しないことが応募・当選の条件となります。譲渡が判明した場合、賞品を返却していただくことがあります。
- 応募に際しご提供いただいた個人情報は、弊社のプライバシーポリシー(https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/main.html)の定めるところにより扱わせていただきます。
＜お問い合わせ＞
KADOKAWAカスタマーサポート
https://kdq.jp/kdbook
※かならずキャンペーン名をご明記ください。
※サポートは日本国内に限ります。
■書誌情報
『キジバトくん日記２』
著者：初丸うげべそ
発売日：2025年10月20日（月）
※電子書籍同日配信予定
定価：1,430円（本体1,300円＋税）
判型：A5判
ページ数：112ページ
ISBN：978-4-04-116251-4
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001692/)
『ニャーゴとピュロロロ１』
著者：初丸うげべそ
発売日：2025年10月20日（月）※電子書籍同日配信予定
予価：1,320円（本体1,200円+税）
発行：株式会社小学館
■著者プロフィール
初丸うげべそ（はつまる うげべそ）
マンガ家。鳥を題材にした作品を多く手掛ける。著作に『ちゅんトーク』（イースト・プレス）、「ニャーゴとピュロロロ」（小学館『ビッグコミック増刊』連載）など。
X：@ugebes0(https://x.com/ugebes0)
■既刊情報
『キジバトくん日記』
著者：初丸うげべそ
発売日：2024年9月4日
定価：1,320円（本体1,200円＋税）
判型：A5判
ページ数：128ページ
ISBN：978-4-04-115242-3
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322404000857/)