総いいね100万超！ うっトリが止まらない！ いま最注目の鳥マンガ第2弾『キジバトくん日記２』2025年10月20日（月）発売！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年10月20日（月）に『キジバトくん日記２』（著：初丸うげべそ）を発売いたします。また、同著者による『ニャーゴとピュロロロ１』（小学館）との同日発売を記念したキャンペーンを実施いたします。

ちょっぴりシャイなキジバトくんの癒やしの日記コメディ！ 描き下ろしマンガ＆イラスト40ページ超！

2024年9月に第1巻が刊行され、発売即重版した『キジバトくん日記』（著：初丸うげべそ）の続編となる『キジバトくん日記２』の発売が、2025年10月20日（月）に決定いたしました。全編フルカラーで、描き下ろしマンガ＆イラストを40ページ以上収録予定です。

また、同著者による『ニャーゴとピュロロロ１』との同日発売を記念したキャンペーンも実施いたします。

■あらすじ

ささやかな日常のあれこれを日記に綴っているキジバトくん。SNSを通して新たなお友達との出会いが！ 一方、人気チュンチューバ―の友鳥・メジロっちとひょんなことからすれ違ってしまい……。個性豊かな鳥たちの愛おしい日々を描く、いま最注目の鳥マンガ第2弾！

■書店特典情報

- 三省堂書店描き下ろしモノクロペーパー※一部店舗を除く- 丸善ジュンク堂書店描き下ろしモノクロペーパー※一部店舗を除く- Amazon限定版描き下ろしスマホ壁紙 データ配信https://www.amazon.co.jp/dp/4041162513※特典は2026年1月22日（木）23:59までご購入の方が対象になります。対象期間を過ぎてご購入の方には特典がつきません。※Kindle版には特典がつきません。※ダウンロードメールの送信は、商品の出荷発送時となります。- 楽天サイン本（先着）https://books.rakuten.co.jp/rb/18327511/- 大垣書店サイン本（抽選）https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02p7q5fyzpk41.html

※三省堂・丸善ジュンク堂書店の特典はなくなり次第終了となります。

※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。

■『キジバトくん日記２』『ニャーゴとピュロロロ１』同日発売記念キャンペーン

2冊購入＆帯についている応募券で、初丸うげべそさん直筆描き下ろしイラスト＆サイン入り色紙を抽選で5名様にプレゼント！

＜対象書籍＞

『キジバトくん日記２』（KADOKAWA）

『ニャーゴとピュロロロ１』（小学館・ビッグコミックス）

※キャンペーン帯がついているもののみ対象。

※応募券はコピー不可です。

※電子版からはご応募いただけません。

＜応募方法＞

対象書籍の帯についている応募券【各1枚ずつ合計2種】を郵便はがきに剥がれないようしっかりと貼り、（1）郵便番号 （2）住所 （3）氏名 （4）電話番号 （5）年齢 （6）本書の感想を明記のうえ、下記あて先までお送りください。

＜あて先＞

〒102-8177

東京都千代田区富士見2-13-3

KADOKAWA 初丸うげべそさん読者プレゼント係

＜応募しめ切り＞

2026年1月31日（土）※当日消印有効

＜注意事項＞

- ハガキ1枚につき応募は1口まで。複数応募も可能ですが、おひとりにつき当選は1口までとなります。- 記入漏れ、応募券・郵便料金不足など不備がある場合、応募をお受けできません。応募券はテープ等で補強してください。- 当選発表は賞品の発送（2026年2月下旬）をもって代えさせていただきます（発送先は日本国内に限ります）。- 賞品を譲渡（転売、オークションを含む）しないことが応募・当選の条件となります。譲渡が判明した場合、賞品を返却していただくことがあります。- 応募に際しご提供いただいた個人情報は、弊社のプライバシーポリシー(https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/main.html)の定めるところにより扱わせていただきます。



＜お問い合わせ＞

KADOKAWAカスタマーサポート

https://kdq.jp/kdbook

※かならずキャンペーン名をご明記ください。

※サポートは日本国内に限ります。

■書誌情報

『キジバトくん日記２』

著者：初丸うげべそ

発売日：2025年10月20日（月）

※電子書籍同日配信予定

定価：1,430円（本体1,300円＋税）

判型：A5判

ページ数：112ページ

ISBN：978-4-04-116251-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322501001692/)

『ニャーゴとピュロロロ１』

著者：初丸うげべそ

発売日：2025年10月20日（月）※電子書籍同日配信予定

予価：1,320円（本体1,200円+税）

発行：株式会社小学館

■著者プロフィール

初丸うげべそ（はつまる うげべそ）

マンガ家。鳥を題材にした作品を多く手掛ける。著作に『ちゅんトーク』（イースト・プレス）、「ニャーゴとピュロロロ」（小学館『ビッグコミック増刊』連載）など。

X：@ugebes0(https://x.com/ugebes0)

■既刊情報

『キジバトくん日記』

著者：初丸うげべそ

発売日：2024年9月4日

定価：1,320円（本体1,200円＋税）

判型：A5判

ページ数：128ページ

ISBN：978-4-04-115242-3

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322404000857/)