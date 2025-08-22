夏休み最終日、池袋で「ころやわ」の体験ができるイベントが開催されます

株式会社Magic Shields

株式会社Magic Shields（本社：静岡県浜松市、代表取締役：下村明司、以下「Magic Shields」）は、KAIGO LEADERS主催のイベント『2025年、介護のリーダーは日本のリーダーになれたのか？』にて「ころやわ」の展示を行うことをお知らせいたします。

弊社取締役の杉浦が、KAIGO LEADERSのオンラインコミュニティ「SPACE」（通称：かいスぺ）に以前より参加しており、そのご縁によって今回の展示が実現いたしました。KAIGO LEADERSの活動はMagic Shieldsが目指している世界観にも非常に近く、今後も共に活動していきたいと考えております。

■ KAIGO LEADERSとは

KAIGO LEADERSは、介護に関心を持つ1人ひとりの力でより良い社会を目指すコミュニティです。

介護に関心を持つ人が共に学び、1人ひとりの一歩を応援する場として活動しています。介護職だけに

留まらず、学生、ITや人材など業種問わず介護に関心のある仲間がいるのが特徴です。

https://heisei-kaigo-leaders.com/

■イベント詳細

●日程：2025年8月31日（日）

●時間：13:00～16:40

（開場：12:30 閉場17:30）

1部｜13:00～ アンサーイベント

2部｜15:00～ SPACEのリアルを体験

｜16:40～17:30 交流時間 ※退場自由

●会場：株式会社リジョブ オフィス

（東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60・47階）

●参加費：無料

●申込：Peatix(https://kaigoleaders2025.peatix.com/)よりお申込みをお願いします。お子さん連れのご応募も大歓迎

ーーー☆イベント内容詳細☆ーーー

▶第1部｜アンサーイベント「介護のリーダーは日本のリーダーになれたのか？」

・秋本可愛（KAIGO LEADERS発起人）によるオープニング・トーク

・「KAIGO MY PROJECT」卒業生たちによる熱いピッチ

・ピッチ登壇者×秋本によるクロストーク

・参加者一人ひとりと未来に向き合うワークショップ

▶第2部｜SPACEのリアルを体感しよう



●「おとぎ塾～互いに研ぎ合う多職種による事例検討会～」

かいスぺ内には介護職、社会福祉士、医療職（医師・看護師・リハ職等）、介護関連職など様々なメンバーがいます。困難さを抱えた1つの事例に対し、メンバーが思い思いに感想や意見を述べる「おとぎ塾」という企画が昨年オンラインで20回開催されました。その企画を振り返りつつ、この雰囲気を感じてもらうため座談会の様子を対面で再現したいと思います！



●「介護技術で遊ぶ会」

「介護技術」といっても、あくまでも「遊ぶ会」なのでどんな人でも参加できます。手のひらでからだに触れながら、あっ! これは安心するなとか、あっ! これはイヤな感じがするなとか、ワイワイ対話しながら、からだの感じ方・動き方に気づき合ってみましょう。



【こんな方におすすめ！参加してほしい！】

●過去にKAIGO LEADERSに関わったことがある／気になっていた方

●オンラインコミュニティ「SPACE」が気になっていた方

●介護に関心を持つ仲間とつながりたい方

●介護の未来について語り合いたい方

●現場でのモヤモヤした想いを放置したくない方

●介護現場の中や外で活躍する先輩の話を聞いてみたい方

■高齢者の転倒骨折リスク減の骨折予防床「ころやわ(R)」

「ころやわ」は、これまで両立が困難とされていた「歩行快適性」と「衝撃吸収性」という2つの性質を合わせ持つ、今までにない構造を採用した、転んだ時には凹んで衝撃を低減しつつ普段は快適に歩ける新しい床材です。歩行困難に陥りやすい大腿骨の骨折は、高齢者の場合、221kgf以上の荷重がかかると発生するといわれています。「ころやわ」を敷くだけで150kgf程の荷重に低減でき、大腿骨の骨折リスクは大幅に低減します。

