山車運行やパレードで最高の盛り上がりを見せます！9月5日からの3日間、豪華絢爛な伝統行事「十和田市秋まつり」が開催！

幕末の三本木開拓の時代から行われていた豊作祈願を由来とする「十和田市秋まつり」は今年、9月5日（金）から7日（日）まで3日間にわたって開催されます。豪華絢爛な山車と勇壮な太鼓車が市街地を練り歩き、囃子方のかけ声が空に響き渡る盛大な伝統行事で、華やかなパレードや流し踊りなども必見！２日目は「日本の道・１００選」に選ばれている官庁街通りにて、山車などの夜間運行も実施いたします。神輿や、ライトアップされた山車がきらびやかに通りを埋め尽くして、祭りを盛り上げます。多くの観客の心を魅了する「十和田市秋まつり」の熱気を、ぜひご体感いただければ幸いです。

令和７年度十和田市秋まつり

開催期間

2025年9月5日（金）～7日（日）

開催場所

三本木大通り・十和田市官庁街通り周辺（中央駐車場含む）

スケジュール

●9月5日（金）

14:00～ 三本木大通り

流し踊り・神輿・パレード・山車合同運行

18:00～ 官庁街通り

流し踊り・神輿・ダンス等

●9月6日（土）

13:00～ 官庁街通り

山車等の展示

14:00～ 中央駐車場

山車表彰式・十和田囃子の演奏

17:00～ 官庁街通り

山車薄暮運行・夜間運行

●9月7日（日）

14:00～ 三本木大通り

流し踊り・神輿・パレード・山車合同運行

17:00～ 駒っこ広場

秋まつりフィナーレ歌謡ショー

ホームページ

https://towada-akimatsuri.info/(https://towada-akimatsuri.info/2025)

主催

十和田市、十和田商工会議所、（一社）十和田奥入瀬観光機構

お問合せ

十和田商工会議所

TEL：0176-24-1111

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IfNqtn-AaPc ]