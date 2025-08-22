山車運行やパレードで最高の盛り上がりを見せます！9月5日からの3日間、豪華絢爛な伝統行事「十和田市秋まつり」が開催！

幕末の三本木開拓の時代から行われていた豊作祈願を由来とする「十和田市秋まつり」は今年、9月5日（金）から7日（日）まで3日間にわたって開催されます。豪華絢爛な山車と勇壮な太鼓車が市街地を練り歩き、囃子方のかけ声が空に響き渡る盛大な伝統行事で、華やかなパレードや流し踊りなども必見！２日目は「日本の道・１００選」に選ばれている官庁街通りにて、山車などの夜間運行も実施いたします。神輿や、ライトアップされた山車がきらびやかに通りを埋め尽くして、祭りを盛り上げます。多くの観客の心を魅了する「十和田市秋まつり」の熱気を、ぜひご体感いただければ幸いです。



行事名

令和７年度十和田市秋まつり


開催期間

2025年9月5日（金）～7日（日）


開催場所

三本木大通り・十和田市官庁街通り周辺（中央駐車場含む）


スケジュール

●9月5日（金）


14:00～　三本木大通り


流し踊り・神輿・パレード・山車合同運行



18:00～　官庁街通り


流し踊り・神輿・ダンス等



●9月6日（土）


13:00～　官庁街通り


山車等の展示



14:00～　中央駐車場


山車表彰式・十和田囃子の演奏



17:00～　官庁街通り


山車薄暮運行・夜間運行




●9月7日（日）


14:00～　三本木大通り


流し踊り・神輿・パレード・山車合同運行



17:00～　駒っこ広場


秋まつりフィナーレ歌謡ショー



ホームページ

https://towada-akimatsuri.info/(https://towada-akimatsuri.info/2025)


主催

十和田市、十和田商工会議所、（一社）十和田奥入瀬観光機構


お問合せ

十和田商工会議所


TEL：0176-24-1111


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IfNqtn-AaPc ]