山車運行やパレードで最高の盛り上がりを見せます！9月5日からの3日間、豪華絢爛な伝統行事「十和田市秋まつり」が開催！
一般社団法人十和田奥入瀬観光機構
(C)︎十和田奥入瀬観光機構
(C)︎十和田奥入瀬観光機構
(C)︎十和田奥入瀬観光機構
(C)︎十和田奥入瀬観光機構
(C)︎十和田奥入瀬観光機構
行事名
開催期間
開催場所
スケジュール
ホームページ
主催
お問合せ
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IfNqtn-AaPc ]
(C)︎十和田奥入瀬観光機構
幕末の三本木開拓の時代から行われていた豊作祈願を由来とする「十和田市秋まつり」は今年、9月5日（金）から7日（日）まで3日間にわたって開催されます。豪華絢爛な山車と勇壮な太鼓車が市街地を練り歩き、囃子方のかけ声が空に響き渡る盛大な伝統行事で、華やかなパレードや流し踊りなども必見！２日目は「日本の道・１００選」に選ばれている官庁街通りにて、山車などの夜間運行も実施いたします。神輿や、ライトアップされた山車がきらびやかに通りを埋め尽くして、祭りを盛り上げます。多くの観客の心を魅了する「十和田市秋まつり」の熱気を、ぜひご体感いただければ幸いです。
(C)︎十和田奥入瀬観光機構
(C)︎十和田奥入瀬観光機構
(C)︎十和田奥入瀬観光機構
(C)︎十和田奥入瀬観光機構
行事名
令和７年度十和田市秋まつり
開催期間
2025年9月5日（金）～7日（日）
開催場所
三本木大通り・十和田市官庁街通り周辺（中央駐車場含む）
スケジュール
●9月5日（金）
14:00～ 三本木大通り
流し踊り・神輿・パレード・山車合同運行
18:00～ 官庁街通り
流し踊り・神輿・ダンス等
●9月6日（土）
13:00～ 官庁街通り
山車等の展示
14:00～ 中央駐車場
山車表彰式・十和田囃子の演奏
17:00～ 官庁街通り
山車薄暮運行・夜間運行
●9月7日（日）
14:00～ 三本木大通り
流し踊り・神輿・パレード・山車合同運行
17:00～ 駒っこ広場
秋まつりフィナーレ歌謡ショー
ホームページ
https://towada-akimatsuri.info/(https://towada-akimatsuri.info/2025)
主催
十和田市、十和田商工会議所、（一社）十和田奥入瀬観光機構
お問合せ
十和田商工会議所
TEL：0176-24-1111
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IfNqtn-AaPc ]