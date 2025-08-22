「痛いけど我慢できる程度」が6割。医療脱毛の痛みと副作用の実態を調査【collect.（コレクト）】

調査概要

ディーエムソリューションズ株式会社

調査対象：医療脱毛を受けた女性142名

調査時期：2025年8月

調査方法：インターネット調査

調査会社：クラウドワークス

調査サマリー

- 麻酔を使用せず施術を受けた人は63.4％。使用する場合は麻酔クリームが主流- 「肌トラブルなし」は約半数。一方で赤みや腫れなどのトラブルを経験した人も4割弱- 肌トラブルは「1～3日で改善」が77.5％

施術の痛みを教えてください

約8割が「我慢できるレベル」と回答した一方、「痛すぎてつらかった」と答えた人も1割を超えました。医療脱毛の痛みには個人差があることがうかがえます。安心して通うためには、クリニック選びの段階で脱毛機の種類や麻酔の有無を確認しておくことが大切です。

麻酔は使用しましたか？

「麻酔を使用していない」が6割を超えましたが、4割近くは何らかの麻酔を使用していました。痛みが不安な方は、麻酔無料のクリニックを検討するのも一案です。

脱毛後に肌トラブルはありましたか？

「肌トラブルはなかった」が約半数だった一方、4割近くが「赤みや腫れ」を経験したと回答しました。多くは適切なアフターケアで改善するため、トラブル時に迅速に対応できるクリニックを選ぶことが安心につながります。

（トラブルがあった場合）どのくらいで治りましたか？

肌トラブルを経験した人のうち、「1～3日で治った」が77.5％を占め、軽度かつ短期間で改善するケースが大半でした。一方で「治っていない」とする回答も8.5％あり、万が一に備えてアフターサポート体制を確認しておくことが欠かせません。

Collect.(コレクト)について

Collect.(コレクト)はディーエムソリューションズ株式会社（東証スタンダード上場）が運営するWebメディアで、世の中にあふれる商品やサービスを徹底的に調査・比較し、”本当におすすめしたいもの”を紹介しています。

専門家への取材や監修、商品やサービスの体験などを経て、専門性・信頼性を備えた品質の高いコンテンツを提供しています。

Collect.(コレクト)

https://www.dm-s.co.jp/collect/

データの引用・転載時のお願い

本アンケート結果や画像をご利用いただく際は、引用元として「Collect.(コレクト)URL（https://www.dm-s.co.jp/collect/epilation-list/）」へのリンク設置をお願いいたします。