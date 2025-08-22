【COCOSHNIK】晩夏の新作コレクション「Metal Layered」を　　8月22日(金)より発売

写真拡大 (全4枚)

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社ココシュニックが展開する贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド「COCOSHNIK（ココシュニック）」は「Metal Layered（メタル レイヤード)」と題した晩夏の新作コレクションを8月22日(金)より全国店舗とオンラインストアにて発売いたします。




今季注目のパワードレッシングスタイルを想起させる、凛とした強さと華やぎを宿した新作コレクション「Metal Layered」は、大胆なメタルの重なりやカーブラインが生み出す確かな存在感と洗練を特徴としています。



「Metal Layered」は、装う人の自信を映し出し、さまざまなシーンで輝きを放ちます。


日常を格上げするタイムレスなモードジュエリーをお楽しみください。



【Metal Layered:ラインナップのご紹介 】




リング180,400円　ピアス90,000円　ネックレス231,000円　ネックレス143,000円　すべてK10YG　※すべて税込み価格





ピアス(左から)88,000円　ピアス506,00円　ピアス99,000円　すべてK10YG　※すべて税込価格





リング(左から)156,200円　180,400円 　すべてK10YG　※すべて税込価格



詳細を見る :
https://store.world.co.jp/s/brand/cocoshnik/catalog/20250821/


【 商品のお取り扱い 】


■オンラインストア：http://cocoshnik.jp/


■全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist)



【 Social Media 】


■ Instagram　@cocoshnik_official



【 Brand Concept 】


贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド。


本物志向の女性へ向けてモダンでありながら流行に左右されない、日常感覚のジュエリーを提案します。


＜会社概要＞


・名称：株式会社ココシュニック（株式会社ワールド100% 子会社）


・代表者:田中 英樹


・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1


〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-6-2


ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/(https://corp.world.co.jp/)


ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/(https://store.world.co.jp/)