【COCOSHNIK】晩夏の新作コレクション「Metal Layered」を 8月22日(金)より発売
ワールドグループの株式会社ココシュニックが展開する贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド「COCOSHNIK（ココシュニック）」は「Metal Layered（メタル レイヤード)」と題した晩夏の新作コレクションを8月22日(金)より全国店舗とオンラインストアにて発売いたします。
今季注目のパワードレッシングスタイルを想起させる、凛とした強さと華やぎを宿した新作コレクション「Metal Layered」は、大胆なメタルの重なりやカーブラインが生み出す確かな存在感と洗練を特徴としています。
「Metal Layered」は、装う人の自信を映し出し、さまざまなシーンで輝きを放ちます。
日常を格上げするタイムレスなモードジュエリーをお楽しみください。
【Metal Layered:ラインナップのご紹介 】
リング180,400円 ピアス90,000円 ネックレス231,000円 ネックレス143,000円 すべてK10YG ※すべて税込み価格
ピアス(左から)88,000円 ピアス506,00円 ピアス99,000円 すべてK10YG ※すべて税込価格
リング(左から)156,200円 180,400円 すべてK10YG ※すべて税込価格
詳細を見る :
https://store.world.co.jp/s/brand/cocoshnik/catalog/20250821/
【 商品のお取り扱い 】
■オンラインストア：http://cocoshnik.jp/
■全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR405&link_id=405_H_shoplist)
【 Social Media 】
■ Instagram @cocoshnik_official
【 Brand Concept 】
贅沢な素材をデイリーに楽しむファインジュエリーブランド。
本物志向の女性へ向けてモダンでありながら流行に左右されない、日常感覚のジュエリーを提案します。
＜会社概要＞
・名称：株式会社ココシュニック（株式会社ワールド100% 子会社）
・代表者:田中 英樹
・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-6-2
ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/(https://corp.world.co.jp/)
ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/(https://store.world.co.jp/)