【TAC税理士】2026年合格を目指す！8月・9月入学コースが8/27(水)より順次開講
TAC税理士講座
■初学者向けコース
基礎マスター+上級コース
3回転学習（基礎期・応用期・直前期）で確実に知識を定着させる！
年内はインプット強化で、年明けから演習回数を増やし実践力アップ！
【開講科目】簿記・財表・相続・消費・酒税・固定・事業・国徴
※住民税の9月入学コースの開講はございません。(12月・1月開講予定)
【講義ぺース】週2回
ベーシックコース
2回転学習！週2回の講義で進むため学習ペースを保ちやすい！
「年内完結＋上級コース」に比べて緩やかな学習スピードなため、
着実に知識の定着を図ります。
【開講科目】法人・所得
【講義ペース】週2回
年内完結+上級コース
3回転学習（基礎期・応用期・直前期）で確実に知識を定着させます！
年内インプット強化で、年明けから演習回数を増やし実践力アップ！
【開講科目】法人・所得
【講義ペース】9-12月期：週3回／12-7月期：週2回
■受験経験者向けコース
年内上級講義+上級コース
インプットの不足を補うとともに、知識の再整理を行います！
9月～12月までの4ヵ月間は週1回の講義ペースで総復習を行ったのち、12月下旬からは
週2回の講義ペースの上級コースに進むことで、再受験に向けた十分な対策を図ります。
【開講科目】簿記・財表
【講義ペース】年内週1回、年明け週2回
年内上級演習+上級コース
年内週1回！演習中心の受験経験者コース。
年内から問題演習に取り組み、実力の維持・暗記した理論のレベル維持を図ります！
【開講科目】法人・所得・相続・消費
【講義ペース】9-12月期：1回／12-7月期：週2回
■開講校舎・開講日・講義日程
コース・科目により開講校舎・日程が異なります。詳しくは日程表をご覧ください。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/nittei.html
■初回講義は無料体験可能！
お申込み前に実際の講義を無料で体験受講し、雰囲気を体感できます。
教室クラスのほか、ビデオブースやWebでの体験受講も可能！分かりやすく、質が高いと好評の講義をぜひ体験してください！
※年内上級演習+上級コースは体験不可
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_gd_taiken.html
オンラインライブ通信講座も体験できる！
2026年合格目標より「オンラインライブ通信講座」を新規開講！
下記開講コースの初回講義はオンラインライブでも体験できます。
【開講コース】
・基礎マスター+上級コース（簿記・財表・消費）
・ベーシックコース（法人）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_onlinelive.html
■受講料
コース・科目により受講料が異なります。詳しくはコース一覧ページをご覧ください。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_crs_idx.html
＼2科目以上の同時受験を検討されている方は、お得な受講料でお申込みいただけます／
複数年パックや複数科目パックなど、お得な申込プランはこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_otoku12.html
■お得な割引・キャンペーンのご案内【税理士スタート講座 無料】
税理士の学習に必要な簿記の知識を効率よくマスター！簿記の学習経験がない方や、日商簿記3・2級の学習からブランクがある方は「基礎マスター+上級コース」の開始前に受講しよう！
<対象者>
簿記論・財務諸表論・消費税法いずれかの科目を「基礎マスター+上級コース」でお申込みの方
<キャンペーン期間> 2025年9月30日(火)まで
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_natucp.html
【U22割引キャンペーン】
大学在学中の合格率(26.2%)は、総受験者全体の合格率(16.6%)を大きく上回っています。早い時期からチャレンジすれば、在学中の5科目合格を目指せます！
<対象者>22歳以下の方
<キャンペーン期間>2025年9月30日(火)まで
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_crs_U20.html
【日商簿記ステップアップ割引】
税理士講座の受講料が10％OFF！
<対象者>TAC簿記検定講座「本科生」で受講された方
<期間>「本科生」受講期間中から受講された試験目標月の翌年同月最終日まで
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/stepup_waribiki.html
他にも税理士に関する情報を掲載しております！
詳細はTAC税理士講座 ホームページをご覧ください。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri.html
